Украинский БПЛА преодолел значительную часть российской территории, не будучи перехваченным.

Атака украинского дрона по флоту РФ в Каспийском море демонстрирует, что Украина способна наносить удары по регионам в России, ранее считавшимся безопасными. Об этом пишет Минобороны Британии, ссылаясь на данные разведки.

Напоминается, что Украина 6 ноября нанесла удар с помощью беспилотника по порту Каспийск в России, где находились несколько кораблей ВМФ России.

Отмечается, что как минимум два фрегата класса "Гепард" получили повреждения. Степень ущерба на данный момент неизвестна, однако любые повреждения кораблей, скорее всего, будут быстро устранены, считают в британской разведке.

Видео дня

В сообщении подчеркивается, что Каспийский флот, скорее всего, был задействован для массовых атак на Украину в 2022 году и продолжал использоваться для атак в 2023-2024 годах.

"Украина, вероятно, атаковала Каспийскую флотилию в ответ на эти удары по ее территории", - отмечают в разведке.

При этом в Минобороны Британии подчеркивают, что эта атака демонстрирует способность Украины наносить удары по российским целям в районах, которые ранее считались безопасными.

"До нанесения удара украинский БПЛА преодолел большую площадь российской территории, не будучи перехваченным. Это, очевидно, вызовет беспокойство у российского политического и военного руководства", - отмечают в разведке.

Удар по Каспийской флотилии - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело специальную операцию, результатом которой стала успешная атака российской флотилии в Каспийском море. В результате ударов БПЛА повреждения получили по меньшей мере два объекта в Каспийске - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан".

Как обратил внимание аналитик таблоида BILD Юлиан Репке, атака по Каспийской флотилии совпала с днем выборов президента США. По мнению Репке, это может быть также демонстрацией силы Киева, для которого военная база на Каспии является законной целью.

Вас также могут заинтересовать новости: