Американская армия сейчас активно внедряет новации, примененные Силами обороны Украины.

Опыт Украины в использовании беспилотников против российских захватчиков спас американскую армию от стратегических ошибок в создании собственных беспилотных систем. Об этом пишет издание Air And Space Forces Magazine.

В сентябре 2023 года Пентагон запустил программу Replicator, в рамках которой планируется насытить американские войска беспилотными летательными аппаратами и средствами противодействия вражеским дронам. По словам заместителя директора отдела оборонных инноваций Пентагона Адити Кумар, первый этап этого проекта - поставку тысяч "дешевых автономных платформ" в войска - должны завершить до июля 2025 года. После этого стартует второй этап - поставки систем противодействия дронам.

Рассказывая о проблемах реализации программы Replicator, Кумар призналась, что для Пентагона стал очень полезным опыт Украины. А именно то, что украинцы очень быстро обновляют программное обеспечение своих дронов, чтобы те не теряли свою эффективность в условиях динамичного поля боя.

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"Опыт Украины был очень полезным для нас, продемонстрировав, что обновление программного обеспечения должно происходить в течение трех-четырех недель, что является невероятно быстрым и дорогостоящим", - сказала представительница Пентагона.

По ее словам, исторически так сложилось, что Пентагон выделял недостаточное финансирование на обновление программного обеспечения в американском оружии, поэтому обновления не были быстрыми. Кумар подчеркнула, что теперь эта практика должна измениться.

Новая гонка вооружений: последние новости

Как писал УНИАН, британская армия впервые успешно применила высокоэнергетическое лазерное оружие, установленное на броневике. Во время испытаний на полигоне удалось успешно уничтожить беспилотные летательные аппараты. Интересно, что броневик, на котором установили ллазер, используется в том числе и ВСУ. Поэтому в теории вскоре эти лазеры могут появиться в Украине.

Также мы рассказывали, что в США после нескольких неудачных попыток провели первый успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Dark Eagle. До сих пор главной проблемой во время испытаний Dark Eagle была пусковая установка, а не сама ракета.

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