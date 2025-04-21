Несмотря на все проведенные встречи, в вопросе миротворческой миссии решено очень мало, и большинство стран не готовы к конкретным действиям.

Среди дипломатов украинская "коалиция желающих" в шутку именуется "коалицией ожидания", поскольку, несмотря на все проведенные собрания, на самом деле решено очень мало, и на данном этапе слишком много неизвестных, пишет журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он проанализировал некоторые детали будущей миротворческой миссии, в частности, относительно того, как Европа может закрыть небо над Украиной и сколько европейских военнослужащих могут направить.

Закрытие неба

Как отмечается в статье, один из вариантов заключается в том, что Европа будет охранять критически важную инфраструктуру в Западной Украине. А точнее, будет создана "безопасная зона" вокруг Львова для приземления самолетов. Для этого и Франция, и Британия имеют достаточно сильные военно-воздушные силы, но также свой вклад могут внести и Нидерланды.

"Относительно легко сказать, сколько страны могут выделить", — сказал "Радио Свобода" министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. - "В Нидерландах у нас есть F-35, например, и мы, конечно, знаем, какой потенциал у наших F-35 и сколько мы можем развернуть. Так что это не самая сложная часть; сложная часть — организовать всю миссию и четко указать, что будет делать авиация".

Видео дня

Однако есть еще более амбициозная идея, которая заключается в том, чтобы коалиция присутствовала на "флангах" — то есть вблизи белорусской границы (учитывая будущие крупномасштабные учения "Запад" с участием российских войск) или вокруг Одессы.

При этом размещение западных сил в Одессе может быть связано с морским компонентом, который является наиболее разработанным аспектом планов, отмечается в статье, поскольку на встрече в Брюсселе 10 апреля Турция заявила, что готова взять на себя ответственность в этой области.

По сути, Анкара продолжит держать открытыми зерновые маршруты для украинских и международных судов, потенциально разминировать Черное море и взять на себя ответственность за роль рамочной страны для будущих многонациональных морских сил в регионе.

Сколько иностранных войск будет в Украине?

Дипломаты, с которыми общалось "Радио Свобода", упомянули цифру около 30 000 человек – по сути две полные дивизии - хотя подчеркнули, что это "идеальное число, которое может быть труднодостижимым". При этом в идеале еще 90 000 человек понадобятся для обеспечения ротационного резерва.

Однако проблема в том, что большинство стран остаются нерешительными из-за всей неопределенности, связанной с перспективами прекращения огня между Россией и Украиной, отмечает "Радио Свобода".

Один дипломат сказал изданию после саммита в Брюсселе, что большинство стран на самом деле не "раскрывают свои карты".

"Они посещают встречи, но они скорее слушают и, возможно, добавляют, что поддерживают начинание в очень общих чертах", — сказал он.

Миротворцы в Украине

Как известно, Великобритания и Франция возглавляют коалицию из более 30 стран, готовых помочь в обеспечении безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения. Лондон и Париж заявляли о готовности отправить свои войска.

При этом в Breaking Defense писали, что "коалиция желающих" застряла на двух важнейших вопросах миротворческой мисии. Отмечается, что страны не могут определиться с возможной численностью войск и сроками их создания.

В то же время Россия выступает против размещения европейских миротворцев в Украине, называя это неприемлемым и провокационным шагом.

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