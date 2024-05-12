Эту тактику американские пилоты начали применять во время войны во Вьетнаме.

Украинские пилоты используют тактику, впервые разработанную ВВС США, чтобы сражаться против россиян в небе над линией фронта. Появились видео последних месяцев, на которых украинские пилоты выполняют так называемые миссии "Дикая ласка" (SEAD).

Как пишет Business Insider, стратегия заключается в том, что пилоты реактивных самолетов побуждают противовоздушную оборону противника навести на них радары. Затем самолеты отслеживают источник радиолокационных волн и наносят удары американскими высокоскоростными ракетами AGM-88 (HARMs), прежде чем российские системы выпустят ракеты "земля-воздух".

Тактика SEAD - что она означает

Военно-воздушные силы США начали тактику SEAD в войне во Вьетнаме. Так называемым самолетам Wild Weasel ("Дикие ласки") было поручено уничтожить радары противовоздушной обороны противника, чтобы освободить путь для штурмовиков.

Видео дня

"Дикие ласки" имели радиолокационные приемники для определения места противовоздушной обороны противника и сначала были вооружены бомбами, а позже специальными ракетами, которые могли поражать радар.

Термин "дикая ласка" происходит от Project Wild Weasel. По данным Национального музея ВВС США, эта стратегия противодействия ЗРК ВВС США использовала прямые атаки для подавления противовоздушной обороны противника .

Эти миссии, которые первоначально назывались "Project Ferret" - со ссылкой на маленькое хищное млекопитающее, которое заходит к своей жертве в логово, чтобы убить ее, - были переименованы в Project Wild Weasel, чтобы их не путать с кодовым названием "Ferret", которое использовали во время Второй мировой для радиолокационных бомбардировщиков противодействия.

HARM - последняя из этих ракет "воздух-земля": снаряд весом около 770 фунтов с дальностью около 90 миль. Эти ракеты могут обнаруживать и поражать радары противника даже после отключения радиолокационных систем.

"Украина явно учится у западной военной мысли. Украина уделяет большое внимание миссиям SEAD", - сказал Фредерик Мертенс, стратегический аналитик Гаагского центра стратегических исследований.

По его словам, эти миссии могут быть "очень опасными", но российская ПВО является "ключевой целью".

Он добавил, что украинская тактика "выходит далеко за пределы классических миссий "Дикой ласки".

Адаптация западного оружия для использования в Украине

Сложность адаптации HARM для Украины связана с несовместимостью старых реактивных самолетов советских времен, таких как МИГ-29 и истребители Су-27, с современными западными технологиями.

В прошлом месяце заместитель министра обороны США по вопросам приобретения и поддержки Уильям Лаплант заявил журналистам на конференции в Вашингтоне, что Украина использовала iPad, чтобы сделать украинские самолеты совместимыми с западным оружием.

С момента осуществления необходимых адаптаций украинские летчики выпустили сотни ракет HARM по российским радарам ПВО. Однако их техника изменилась, рассказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник отдела авиации и технологий в лондонском аналитическом центре Royal United Services Institute (RUSI).

"Хотя сначала они достигли нескольких успешных поражений российских систем ЗРК и радаров, российские операторы ЗРК быстро адаптировали свою тактику", - сказал Бронк.

Теперь запуски HARM служат "скорее удушающей, чем разрушительной цели". После запуска "ракеты заставляют операторов российских ЗРК выключить свои радары и изменить местоположение, чтобы избежать поражения".

"Это оставляет короткое окно, в пределах которого другие ударные системы, такие как ракеты HIMARS или ракеты Storm Shadow, могут пробиться к ближайшим целям с гораздо меньшим риском быть перехваченными российскими ЗРК", - сказал Бронк.

В ожидании F-16

Хотя модифицированные истребители советских времен позволяют украинцам использовать ракеты HARM, модификации не позволяют украинцам максимально использовать все их возможности.

"Он не имеет всех возможностей, которые имеет F-16", - сказал генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе, во время круглого стола на конференции Air, Space Cyber Ассоциации ВВС.

Поэтому поставка F-16 будет решающей для усиления украинского превосходства в воздухе. Ранее на этой неделе Нидерланды объявили о планах начать поставки своих истребителей F-16 в Украину этой осенью. Ранее Дания заявила, что начнет передавать свои самолеты летом.

"Работа с российской наземной противовоздушной обороной будет иметь решающее значение для того, чтобы украинские авиаудары могли наноситься в будущем после прибытия истребителей F-16", - сказал Мертенс.

Хотя поставки такого небольшого количества F-16 не следует переоценивать, Мертенс считает, что они могут существенно повлиять на Крым.

"Крым уязвим: россияне имеют относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове, пополнение запасов зависит от Керченского моста, и здесь Путину есть что потерять как в политическом, так и в военном плане", - сказал он.

F-16 для Украины: последние новости

Как известно, в международную авиационную коалицию входят Бельгия, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединенное Королевство и Швеция.

Ранее Нидерланды пообещали передать Украине 24 истребителя, Дания - 19, Норвегия не называла точного количества.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали, что обучение украинских пилотов в других странах все еще продолжается. Вчера стало известно, что некоторые из них уже завершают их.

Официально о сроках поставок истребителей и их количестве не сообщается из соображений безопасности.

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