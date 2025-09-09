Атака на Кабмин: в 'Искандере' нашли десятки компонентов из США

Украина передала всю эту информацию партнерам для санкционного реагирования.

По зданию Кабинета министров Украины Россия ударила ракетой "Искандер" (9М727). Боевая часть не сработала, сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, такой "Искандер" содержит:

около 35 компонентов американского производства,

1 - японского,

1 - британского,

1 - швейцарского,

5 - белорусского,

57 - российского.

Среди иностранных производителей - Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон"АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

В то же время Власюк отметил, что, по сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше - российских и белорусских. Украина передала всю эту информацию партнерам для санкционного реагирования.

Россия впервые ударила по зданию Кабмина

Напомним, что 7 сентября армия РФ нанесла по Украине массированный удар. В ряде регионов погибли и пострадали люди. Над Украиной было зафиксировано рекордное количество средств воздушного нападения - 805 беспилотников типа "Шахед" и дронов-имитаторов, 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23". Впервые удар нанесен по зданию Кабмина.

Как пишет российский диктатор Владимир Путин после возвращения из Китая, где он встретился с Си Цзиньпином, начинает новый этап войны против Украины. Атака на Кабмин подтверждает это.

