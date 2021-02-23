Семьи боевиков запустили в сети фотобатл, в рамках которого поздравляют своих мужчин с советским праздником.

Пророссийские наемники начали публиковать в сети свои настоящие фото на фоне празднования Дня советской армии 23 февраля.

Об этом пишет в своем блоге на Обозреватель Елена Степная.

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Семьи донбасских боевиков запустили в сети фотобатл "Аты-баты", в рамках которого поздравляют своих мужчин с советским праздником. Однако вместе с фото местных жителей в интернете начали появляться кадры с российскими военными на местах расположения террористических батальонов.

"Дело в том, что достаточно много боевиков первой и второй волны избежали попадания в "Миротворец", поскольку тогда еще не была налажена функция распознавания лиц, да и волонтеров было не так много. Что дало им возможность выехать на мирную территорию Украины и даже стать неплохими вербовщиками, я уже не говорю о том, что они стали "законопослушными переселенцами". Более 70% ополченцев ОРДЛО имеют справку "переселенец", приобретенную у бывших чиновников", – поясняет женщина.

И именно 23 февраля в сети появляются новые фото оккупантов с видимым лицом.

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Автор: УНИАН