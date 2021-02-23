Пророссийские наемники начали публиковать в сети свои настоящие фото на фоне празднования Дня советской армии 23 февраля.
Об этом пишет в своем блоге на Обозреватель Елена Степная.
Читайте такжеНа передовую прибыло очередное подразделение российских снайперов – разведка
Семьи донбасских боевиков запустили в сети фотобатл "Аты-баты", в рамках которого поздравляют своих мужчин с советским праздником. Однако вместе с фото местных жителей в интернете начали появляться кадры с российскими военными на местах расположения террористических батальонов.
"Дело в том, что достаточно много боевиков первой и второй волны избежали попадания в "Миротворец", поскольку тогда еще не была налажена функция распознавания лиц, да и волонтеров было не так много. Что дало им возможность выехать на мирную территорию Украины и даже стать неплохими вербовщиками, я уже не говорю о том, что они стали "законопослушными переселенцами". Более 70% ополченцев ОРДЛО имеют справку "переселенец", приобретенную у бывших чиновников", – поясняет женщина.
И именно 23 февраля в сети появляются новые фото оккупантов с видимым лицом.
Срыв перемирия на Донбассе: что известно
- Снайперы оккупантов стреляли по украинским позициям в районе Светлодарска
- В районе шахты "Бутовка" в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный, еще один ранен
- Стало известно имя одного из бойцов, погибшего при пожаре в районе ООС: ему было 22 года (фото)
- Оккупанты обстреляли из минометов и СПГ украинские позиции возле Зайцево: один боец погиб, еще один ранен (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram