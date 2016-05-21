Луганск остался без воды, но боевики не допускают специалистов на оккупированную территорию для ремонта

Как сообщили УНИАН в Департаменте массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации (ВГА), об этом заявил руководитель ВГА Юрий Гарбуз.

Читайте такжеШтаб АТО: боевики нарушали условия прекращения огня на Мариупольском направленииПо данным департамента, в Луганской области на магистральном водопроводе насосная станция «Петровская» – «Луганск» диаметром 900 миллиметров произошла авария. В результате Луганск и еще несколько городов остались без водоснабжения. Авария произошла на дюкере, который пролегает по дну реки Северский Донец в Станично-Луганском районе на линии разграничения.

Для восстановительных работ украинской стороной проведено предварительное согласование с мониторинговой миссией ОБСЕ, в то же время миссия информирует об отказе в допуске работников водоснабжающих предприятий на противоположную сторону реки Северский Донец.

«Для ремонта нужно перейти на записной дюкер, который также проходит по дну реки. Ремонтным бригадам для работ нужен доступ к береговой линии по обе стороны реки. Один берег контролируют украинские войска, а другой – террористы. К сожалению, согласование на ремонт от незаконных вооруженных формирований украинская сторона так до сих пор и не получила», – сказал Гарбуз.