Парубий считает неприемлемым назначать дату выборов на Донбассе до полного вывода войск РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий заявил на международной конференции "Украина-ЕС: превращая вызовы в возможности".

Читайте такжеБессмертный: Выборы могут спровоцировать обострение конфликта на Донбассе

"У нас есть варианты сделать все возможное, чтобы российские оккупационные войска покинули территорию Украины", - сказал Парубий.

"Я считаю неприемлемым для себя вообще допускать дату выборов, пока оккупационные российские войска на нашей территории", - сказал Парубий.

Председатель парламента отметил, что иностранным дипломатам он говорил, что выборы возможны только при условии полной безопасности граждан, соблюдения свободы собраний, свободы передвижения и свободы слова.

"Мы не можем технически подходить к этому вопросу. А давайте назначим дату, а давайте проведем. Тогда это будет полная профанация, когда пьяные боевики-маньяки будут сидеть в комнатах и заполнять какие-то бюллетени под пьяный хохот, и представлять миру, что это, мол, выборы состоялись", - заявил Парубий.