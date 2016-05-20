Парубий считает неприемлемым назначать дату выборов на Донбассе до полного вывода войск РФ
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает неприемлемым назначать дату выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, пока не произойдет полное выведение российских войск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий заявил на международной конференции "Украина-ЕС: превращая вызовы в возможности".
Читайте такжеБессмертный: Выборы могут спровоцировать обострение конфликта на Донбассе
"У нас есть варианты сделать все возможное, чтобы российские оккупационные войска покинули территорию Украины", - сказал Парубий.
"Я считаю неприемлемым для себя вообще допускать дату выборов, пока оккупационные российские войска на нашей территории", - сказал Парубий.
Председатель парламента отметил, что иностранным дипломатам он говорил, что выборы возможны только при условии полной безопасности граждан, соблюдения свободы собраний, свободы передвижения и свободы слова.
"Мы не можем технически подходить к этому вопросу. А давайте назначим дату, а давайте проведем. Тогда это будет полная профанация, когда пьяные боевики-маньяки будут сидеть в комнатах и заполнять какие-то бюллетени под пьяный хохот, и представлять миру, что это, мол, выборы состоялись", - заявил Парубий.