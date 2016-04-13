Задержанный боевиками на Донетчине представитель ООН оказался бывшим сотрудником СБУ
Задержанный недавно боевиками в Донецкой области представитель Миссии ООН Юрий Супрун является бывшим сотрудником СБУ.
Об этом заявил УНИАН руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, комментируя информацию, которая появилась на одном из сайтов террористов.
"Он (Супрун - УНИАН) не является сотрудником СБУ, хотя когда-то действительно работал в службе, а является представителем Миссии ООН, и его задержание боевиками – это позорное проявление нарушения международных соглашений, поскольку на этого человека распространяются все нормы иммунитета ООН", - сказал Ткачук.
По его словам, Супрун находился с официальной миссией на временно оккупированной территории и имел при себе все необходимые документы, подтверждающие его статус.
Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили, что задержанный ими сотрудник ООН является полковником СБУ
Ранее один из сайтов террористов сообщил, что 8 апреля так называемое "МГБ ДНР" задержало гражданина Украины Юрия Супруна. Как утверждает этот сайт, Супрун якобы "полковник СБУ, в прошлом один из командиров подразделения "Альфа" в городе Киеве, который действовал на территории Донецкой и Луганской областей. В ходе задержания он заявил, что является действующим представителем Миссии ООН в городе Донецке". В "ДНР" утверждают, что как сотрудник миссии ООН Супрун не был заявлен, его официальный статус и истинные причины пребывания на оккупированной территории Донбасса якобы неизвестны.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, в Представительстве ООН в Украине заявили об удержании боевиками в плену сотрудника организации и призвали освободить его.
В свою очередь, уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования на Донбассе, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook, что удерживаемый боевиками во временно оккупированном Донецке сотрудник ООН является гражданином Украины.