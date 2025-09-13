Он сказал, что его разочаровало, что из города бежали СБУшники, прокуратуры, полицейские, ГСЧСники, еще до того, как туда вошли россиян.

Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко гордится тем, как безоружные херсонцы защищали город от россиян в марте 2022 года. Однако те, кто действительно должен был его защищать - бежали еще до прихода оккупантов.

Об этом Миколаенко сказал в интервью Би-би-си. Экс-мэр сразу после начала войны записался в территориальную оборону. Он рассказал, что тогда в военкоматы пришло столько добровольцев, что ворота пришлось закрывать, поскольку местный территориальный центр комплектования (ТЦК) не мог принять всех желающих.

Но Миколаенко признал, что первые дни российского вторжения принесли и огромное разочарование. Во-первых, колонны россиян смогли въехать в Херсонскую область и двигались к областному центру очень быстро - оказалось, что дороги не заминированы.

"Руководство государства заявляло, что эта граница закрыта, и никаких возможностей пройти там иностранным войскам нет. Но где-то через два-три часа они уже были на левом берегу вокруг Херсона. Почему так произошло? Очень сложно ответить. У меня есть конкретный ответ, но я не хочу навязывать его обществу. Мне кажется, что здесь не обошлось без предательства", - высказал свое мнение Миколаенко.

Он добавил, что разочаровало его и то, что СБУшники, прокуратуры, полицейские, ГСЧСники покинули город до того, как туда вошла российская армия.

По словам экс-мэра, оборонять Херсон остались добровольцы из теробороны, которыми командовали кадровые офицеры, и которым не хватало даже базовых ресурсов, чтобы блокировать подъезды к городу.

"Херсон остался без тех людей, которые должны были его защищать. Не было не только военных, но и правоохранителей... Я не хочу навешивать ярлыки на наших правоохранителей, но, к сожалению, среди тех, кто реально вышел защищать город, я увидел только ребят из патрульной полиции", - вспоминает Миколаенко.

Когда в Херсон вошли российские оккупанты, Миколаенко никуда уезжать не стал. Вскоре с ним связался один из тогдашних лидеров оккупационной администрации Кирилл Стремоусов и предложил "должность". Николаенко отказался от такого сотрудничества - и вскоре сотрудники ФСБ РФ выманили его на встречу и арестовали.

Освобождение Миколаенко

24 августа Украина вернула из российского плена много гражданских, среди которых были журналисты, медик и один экс-мэр. Большинство тех, кто вернулся, удерживались в плену с 2022 года.

В частности, домой вернулись журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских на "Азовстали", бывший мэр Херсона Владимир Николаенко.

