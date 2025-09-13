Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко гордится тем, как безоружные херсонцы защищали город от россиян в марте 2022 года. Однако те, кто действительно должен был его защищать - бежали еще до прихода оккупантов.
Об этом Миколаенко сказал в интервью Би-би-си. Экс-мэр сразу после начала войны записался в территориальную оборону. Он рассказал, что тогда в военкоматы пришло столько добровольцев, что ворота пришлось закрывать, поскольку местный территориальный центр комплектования (ТЦК) не мог принять всех желающих.
Но Миколаенко признал, что первые дни российского вторжения принесли и огромное разочарование. Во-первых, колонны россиян смогли въехать в Херсонскую область и двигались к областному центру очень быстро - оказалось, что дороги не заминированы.
"Руководство государства заявляло, что эта граница закрыта, и никаких возможностей пройти там иностранным войскам нет. Но где-то через два-три часа они уже были на левом берегу вокруг Херсона. Почему так произошло? Очень сложно ответить. У меня есть конкретный ответ, но я не хочу навязывать его обществу. Мне кажется, что здесь не обошлось без предательства", - высказал свое мнение Миколаенко.
Он добавил, что разочаровало его и то, что СБУшники, прокуратуры, полицейские, ГСЧСники покинули город до того, как туда вошла российская армия.
По словам экс-мэра, оборонять Херсон остались добровольцы из теробороны, которыми командовали кадровые офицеры, и которым не хватало даже базовых ресурсов, чтобы блокировать подъезды к городу.
"Херсон остался без тех людей, которые должны были его защищать. Не было не только военных, но и правоохранителей... Я не хочу навешивать ярлыки на наших правоохранителей, но, к сожалению, среди тех, кто реально вышел защищать город, я увидел только ребят из патрульной полиции", - вспоминает Миколаенко.
Когда в Херсон вошли российские оккупанты, Миколаенко никуда уезжать не стал. Вскоре с ним связался один из тогдашних лидеров оккупационной администрации Кирилл Стремоусов и предложил "должность". Николаенко отказался от такого сотрудничества - и вскоре сотрудники ФСБ РФ выманили его на встречу и арестовали.
Освобождение Миколаенко
24 августа Украина вернула из российского плена много гражданских, среди которых были журналисты, медик и один экс-мэр. Большинство тех, кто вернулся, удерживались в плену с 2022 года.
В частности, домой вернулись журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских на "Азовстали", бывший мэр Херсона Владимир Николаенко.