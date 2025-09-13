Видео длится 10 минут.

Режиссер украинского происхождения Дженсен Ноэн (настоящее имя - Евгений Ножечкин) создал клип для известной американской группы Twenty One Pilots. 10-минутное видео уже посмотрело более миллиона пользователей.

Twenty One Pilots выпустили новый клип на песню City Walls, который снял украинец Дженсен Ноэн. Видео имеет необычно длинный тайминг - 10 минут и больше напоминает фэнтези фильм или видеоигру, где главные герои Тайлер и Джош борются за выживание.

Как пишет издание Rock Sound, клип содержит определенные отсылки к таким работам группы, как Jumpsuit и HeavyDirtySoul. Также он выделяется яркой графикой, в который сохранился уникальный стиль Twenty One Pilots.

Режиссер City Walls Дженсен Ноэн отметил, что испытывает невероятную гордость и благодарность группе за возможность создать нечто уникальное и необычное.

"Это, пожалуй, самый уникальный кинематографический опыт, в котором я когда-либо участвовал. Я чувствую невероятную гордость и привилегию, что имел возможность помочь рассказать последнюю главу этой невероятной истории. Никакие слова не могут передать, насколько особенным был этот проект - и насколько я благодарен за то, что имел возможность работать с такой удивительной командой и гениальными деятелями искусства над чем-то настолько уникальным", - написал он в Instagram.

Кроме украинской команды в клипе можно найти и другое упоминание об Украине. В титрах внимательные фаны заметили послание - Thank you Ukraine.

Twenty One Pilots - City Walls

Недавно УНИАН писал, что один из участников Twenty One Pilots скоро станет отцом.

