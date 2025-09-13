В интерьере этого автомобиля присутствует паркетная мозаика, на создание которой понадобилось почти два года.

Некоторые производители выпускают очень дорогие автомобили. Тем не менее есть и модели, которые могут позволить себе только богатейшие люди мира.

В Express рассказали о самом дорогом автомобиле в истории. Он стоит в три раза дороже частного самолета и в два раза дороже суперъяхты.

Стоит отметить, что самым дорогим автомобилем в истории аукционов Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска. Он является одним из всего двух существующих прототипов, созданных гоночным отделом Mercedes-Benz и в 2022 году ушел с молотка за 135 миллионов евро (около 158 миллиона долларов).

Самый дорогой автомобиль в истории

Самым дорогим автомобилем, который был продан новым, является Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, который был создан по индивидуальному заказу. Всего было выпущено только четыре экземпляра Droptail, но именно La Rose Noire оказался самым дорогим из них.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail выделяется уникальным сочетанием цветов, которое получило название True Love. В зависимости от освещения, кузов меняет свой оттенок. Для достижения этого результата специалистам Rolls-Royce потребовалось более 150 итераций.

Дизайнеры заявили, что они черпали вдохновение из классических моделей Rolls-Royce, таких как Silver Ghost 1912 года и Phantom Brewster New York Roaster 1930 года. Также дизайн этого автомобиля вдохновлен роскошными яхтами.

В интерьере присутствует паркетная мозаика, изображающая падающие лепестки роз. Она состоит из 1603 кусочков шпона черного платана, которые были обработаны и установлены вручную. На создание только этого элемента понадобилось почти два года.

В переднюю панель интегрированы часы Audemars Piguet Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date, выполненные в той же цветовой гамме, что и автомобиль. Уникальный механизм позволяет снимать часы и носить их на руке.

Другой особенностью этого автомобиля является съемная крыша, которая изготовлена из углеродного волокна. Сиденья обтянуты эксклюзивной кожей в оттенках Mystery Red и True Love Red.

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail оснащен 6,75-литровым турбированным двигателем V12 мощностью около 600 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около пяти секунд.

Неизвестно, кто именно является владельцем Rolls-Royce La Rose Noire Droptail. Британский автопроизводитель описывает покупателя как "главу выдающейся международной династии".

Какие другие автомобили вошли в десятку лидеров

В десятку лидеров по стоимости входят еще две модели Rolls-Royce - Boat Tail и Sweptail. Их стоимость составляет 28 и 13 миллионов долларов соответственно.

Среди гиперкаров лидерство удерживает Bugatti La Voiture Noire. Этот автомобиль был создан в единственном экземпляре и основан на модели Chiron.

Bugatti La Voiture Noire вдохновлен культовым Bugatti Type 57SC Atlantic, который был создан в 1936 году. Его стоимость составляет 18,7 миллионов долларов.

ТОП-10 самых дорогих автомобилей в мире:

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail - более 30 миллионов долларов Rolls-Royce Boat Tail - 28 миллионов долларов Bugatti La Voiture Noire - 18,7 миллионов долларов Rolls-Royce Sweptail - 13 миллионов долларов Bugatti Chiron Profilée - 10,7 миллионов долларов Bugatti Centodieci - 8,8 миллионов долларов Mercedes-Maybach Exelero - 8 миллионов долларов Pagani Huayra Codalunga - 7,7 миллионов долларов Pagani Huayra Imola Roadster - 6 миллионов долларов Bugatti Divo - 5,5 миллионов долларов

Самые мощные автомобили в мире

Ранее в Visual Capitalist назвали 20 самых мощных автомобилей 2025 года. В рейтинг вошли модели с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

Лидером оказался гиперкар Koenigsegg Gemera. Он оснащен гибридной установкой суммарной мощностью 2300 л.с.

Одной из главных особенностей Koenigsegg Gemera является наличие четырех посадочных мест. Из-за этого модель прозвали "семейным" гиперкаром.

