Актриса отблагодарила семью, преподавателей и украинских защитников.

Известная украинская актриса Антонина Хижняк получила особую награду. Она стала Заслуженной артисткой Украины.

В своем блоге в Instagram актриса поделилась радостной новостью с поклонниками. Как оказалось, сегодня, в честь Дня украинского кино звезду проектов "Поймать Кайдаша", "Когда ты выйдешь замуж?" и "Собрание ОСМД" наградили почетным званием.

Антонина поделилась фотографиями с награждения, а также добавила, что посвящает эту награду павшим на войне коллегам.

"Я очень благодарна за такую награду. Но считаю, она принадлежит не только мне. Я думаю о тех моих коллегах, кто сейчас на фронте. О тех, кого мы уже никогда не увидим на съемочной площадке. Их жертва - это цена нашей свободы и возможности творить", - написала Хижняк.

Актриса не упустила возможности отблагодарить близких, педагогов, зрителей, а также защитников Украины:

"Спасибо своей семье - вы моя опора; спасибо моим учителям, коллегам, с которыми прошли воду, огонь и медные трубы; спасибо всему народу Украины, всем зрителям, потому что без вас "КИНА НЕ БУДЕТ!". Так же как и не будет его без наших воинов. Это большая ответственность, хочется работать еще добросовестнее, оправдывая ваше доверие! Слава Украине!" - заявила Антонина.

Недавно Антонина Хижняк рассказала об обстреле Киевщины, который до дрожи напугал ее сына.

