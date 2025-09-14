Ряд актеров сериала поддержали Украину.

20 лет назад, 13 сентября 2005 года, мир увидел первую серию культового сериала "Сверхъестественное". История братьев Дина и Сэма Винчестеров покорила зрителей по всему миру.

20 лет и 15 сезонов спустя, сериал все еще пользуется большой популярностью. Рейтинг на IMDb составляет 8,4 звезды из 10. Сейчас шоу занимает 37 место в списке самых популярных, несмотря на то, что последняя серия вышла 19 ноября 2020 года. УНИАН расскажет, как изменилась жизнь главных звезд "Сверхъестественного".

Дженсен Эклз (Дин Винчестер)

Актер, воплотивший на экранах старшего из братьев Винчестеров, продолжает сниматься на телевидении. В частности, его персонажа можно увидеть в сериале "Пацаны". В мае он получил главную роль в криминальном сериале "Обратный отсчет". Его премьера состоялась этим летом.

Дженсен Эклз женат на модели Деннил Эклз. Они поженились в 2010 году. Пара воспитывает троих детей: дочь Джастис Джей и близнецов Зеппелин Брэм и Эрроу Родс.

Джаред Падалеки (Сэм Винчестер)

Актер проживает в Техасе, где вместе с коллегой по сериалу Женевьев Падалеки воспитывает троих детей: сыновей Томаса Колтона и Остина Шепарда, а также дочь Одетт Эллиот.

Что касается актерской карьеры, то Падалеки снимался в сериале "Уокер", который выходил на экраны с 2021 по 2024 годы. Кроме того, он появился в сериале "Пацаны", где играет Эклз. Он также сыграл в сериале "Страна огня", который рассказывает о заключенных, присоединившихся к местной команде пожарных.

Кроме того, 15 марта 2024 года Джаред Падалеки записал видео со словами поддержки к украинцам на фоне войны, которую против нашей страны ведет Россия.

Миша Коллинз (Кастиэль)

Колинз активно поддерживает Украину, освещая войну в соцсетях. Кроме того, он лично посещал Украину – в частности, ездил в Сумскую область, где стал свидетелем последствий российской агрессии. Примечательно, что он изучал украинскую историю и политику в колледже.

В 2023 году Коллинз стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 по направлению "Гуманитарное разминирование".

На телевидении он появлялся в нескольких сериалах. В частности, получил роль в "Рыцарях Готэма".

Марк Шеппард (Кроули)

Марк Шеппард сейчас живет в Лос-Анджелесе со своей женой Сарой Луизой Фадж и сыновьями Максом и Уильямом. В конце 2023 года он перенес шесть сердечных приступов, вызванных 100% закупоркой левой передней нисходящей артерии. По его словам, его четыре раза "возвращали из мертвых".

Шеппард, как и многие его коллеги по сериалу, поддержал Украину. Он позировал на фото, где звезды держали украинский флаг. На том снимке с ним были Миша Коллинз, Рут Коннелл, Фелиция Дэй, Роб Бенедикт и Александр Келверт.

Джеффри Дин Морган (Джон Винчестер)

59-летний актер, сыгравший отца Дина и Сэма Винчестеров, также известен многим зрителям благодаря ролям в сериале "Ходячие мертвецы" и "Пацаны".

Джим Бивер (Бобби Сингер)

Джиму Биверу сейчас 75 лет. Как и многие его коллеги по "Сверхъестественному", он появился в сериале "Пацаны".

