Православный праздник сегодня имеет множество традиций и запретов.

14 сентября православные по новому календарю празднуют Воздвижение Креста Господня - это один из 12 главных церковный праздников года. Кроме того, сегодня Церковь чтит память святителя Иоанна Златоуста. О традициях, народных приметах и о том, что за праздник сегодня церковный приходится по старому стилю - в материале.

Какой церковный праздник сегодня - дата в новом и старом календарях

14 сентября (27 сентября по старому стилю) православные отмечают Воздвижение Креста Господня и почитают память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Иоанн Златоуст был одним из трех Вселенских святителей наряду с Василием Великим и Григорием Богословом. Родился Иоанн около 347 года в Антиохии. Отец его был военачальником, но рано умер, поэтому мальчика воспитывала мать в христианской вере. Иоанн получил хорошее образование и после смерти матери принял монашество. В это же время он написал свои первые богословские труды, включая "Шесть слов о священстве".

В 386 году Иоанн стал пресвитером - в течение 12 лет он проповедовал в храме, толковал Священное Писание и писал. В 397 году его назначили архиепископом Константинополя, и Иоанн стал заботиться о духовном совершенствовании священников, помогал больным, паломникам. Сам же все это время жил скромно и воздержанно.

У святителя случился конфликт с императрицей Евдоксией - Иоанн осуждал нравы столицы. Его оклеветали и приговорили к казни, но потом изгнали из города. После ухода святого, в Константинополе произошло землетрясение, и императрица стала умолять святителя вернуться. Но спустя два месяца Иоанна снова прогнали - тогда сгорели храм Святой Софии и сенат.Последние годы жизни святитель прожил в изгнании, а скончался 14 сентября 407 года. Златоустом его прозвали за его проповеди и многочисленные труды.

Также в этот день почитают один из чудотворных образов Богородицы - Леснинскую икону Божией Матери.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в этот день чествуют Собор Винницких святых и празднуют начало индикта, церковного Новолетия.

О чем молятся на Воздвижение, что можно и что нельзя делать сегодня

В праздник Воздвижения Креста Господня обращаются с молитвами о здоровье, благополучии и счастье в семье. Хорошо в этот день посетить богослужение в храме.

Перед Леснинской иконой Божией Матери просят о помощи и исцелении близких, особенно детей, от физических и душевных болезней.

В народе согласно старинному обычаю на Воздвижение нужно окропить дом освященной водой - чтобы защитить его от злых сил. На стол сегодня ставят только постные блюда: согласно церковному уставу сегодня соблюдается строгий пост, нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. По народным поверьям, тому, кто соблюдает пост на Воздвижение, прощаются семь грехов.

В этот день Церковь не одобряет ссоры, ругань, сплетни. Нельзя отказывать в помощи, обижать людей или животных.

По приметам народным сегодня не следует:

начинать новые дела, планировать важные проекты - задуманное обречено на неудачу;

давать деньги в долг - в большие праздники нельзя вообще что-либо одалживать из дома, так как отдаешь благополучие;

выполнять тяжелую физическую работу, а также убирать и стирать.

Также в народе считают, что сегодня нельзя идти в лес - там гуляет нечисть. Но у этого запрета есть рациональное объяснение: в это время на зиму прячутся змеи, а медведи уходят в берлогу. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 14 сентября

По приметам на Воздвижение судят, какой будет зима и весна:

птицы улетели в теплые края - к морозам;

резко похолодало - к ранней весне;

западный ветер дует несколько дней - погода испортится.

Считается, что утренние заморозки 14 сентября – это верный знак ранней зимы. Если же на Воздвиженье увидеть отлетающих птиц и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

