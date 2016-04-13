Геращенко: Удерживаемый боевиками "ДНР" сотрудник ООН является гражданином Украины
Сотрудник Организации Объединенных Наций, которого боевики удерживают во временно оккупированном Донецке, является гражданином Украины.
Об этом уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования на Донбассе, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook.
"Еще 8 апреля боевики ОРДО в оккупированном Донецке задержали сотрудника мониторинговой миссии ООН, гражданина Украины. Все эти дни - международные гуманитарные миссии, СБУ, МИД, минская гуманитарная группа прилагали максимум усилий, работали в дипломатической и политической плоскости, задействовали все возможные непубличные усилия для освобождения украинца, который имеет особый международный иммунитет", - заявила она.
Как отметила Геращенко: "К сожалению, на сегодняшний день он остается в тюрьме".
К задержанному не допускают представителей международных миссий Международного комитета Красного Креста, ООН и ОБСЕ.
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"Я проинформировала об этом вопиющем случае координаторов от ОБСЕ и минской Трехсторонней контактной группы, и в гуманитарной подгруппе. Мы призываем ОРДО немедленно освободить заложника! Мы призываем все международные организации и институты обратить особое внимание на ситуацию с заложниками, которых их удерживают в ОРДЛО, и требовать от контролируемых РФ боевиков немедленного освобождения заложников", - заявила Геращенко.
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"Считаю, тема заложников на Донбассе должна получить особое звучание в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, всех международных организациях", - заявила уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Представительстве ООН в Украине заявили об удержании в плену сотрудника организации и призвали освободить его.