Геращенко: Удерживаемый боевиками "ДНР" сотрудник ООН является гражданином Украины

Об этом уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования на Донбассе, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Еще 8 апреля боевики ОРДО в оккупированном Донецке задержали сотрудника мониторинговой миссии ООН, гражданина Украины. Все эти дни - международные гуманитарные миссии, СБУ, МИД, минская гуманитарная группа прилагали максимум усилий, работали в дипломатической и политической плоскости, задействовали все возможные непубличные усилия для освобождения украинца, который имеет особый международный иммунитет", - заявила она.

Как отметила Геращенко: "К сожалению, на сегодняшний день он остается в тюрьме".

К задержанному не допускают представителей международных миссий Международного комитета Красного Креста, ООН и ОБСЕ.

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"Я проинформировала об этом вопиющем случае координаторов от ОБСЕ и минской Трехсторонней контактной группы, и в гуманитарной подгруппе. Мы призываем ОРДО немедленно освободить заложника! Мы призываем все международные организации и институты обратить особое внимание на ситуацию с заложниками, которых их удерживают в ОРДЛО, и требовать от контролируемых РФ боевиков немедленного освобождения заложников", - заявила Геращенко.

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"Считаю, тема заложников на Донбассе должна получить особое звучание в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, всех международных организациях", - заявила уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Представительстве ООН в Украине заявили об удержании в плену сотрудника организации и призвали освободить его.