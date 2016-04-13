Боевики "ДНР" заявили, что задержанный ими сотрудник ООН является полковником СБУ

Об этом сообщил один из сайтов террористов.

"Восьмого апреля 2016 года "МГБ ДНР" задержан гражданин Украины Супрун Юрий Викторович, полковник СБУ, в прошлом один из командиров подразделения "Альфа" в городе Киеве, действовавшего на территории Донецкой и Луганской областей. В ходе задержания он заявил, что является действующим представителем Миссии ООН в городе Донецке", - говорится в сообщении.

В "ДНР" утверждают, что в качестве сотрудника миссии ООН Супрун не был заявлен, его официальный статус и подлинные причины нахождения на оккупированной территории Донбасса якобы неизвестны.

Читайте такжеООН призывает освободить ее сотрудника, которого удерживают боевики "ДНР"

"С учетом имеющихся данных о причастности Супруна к проведению разведывательно-диверсионной деятельности на территории "ДНР", указанное лицо задержано до выяснения его статуса, обстоятельств пребывания в "республики", - заявили террористы.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Представительстве ООН в Украине заявили об удержании в плену сотрудника организации и призвали освободить его.

В свою очередь уполномоченный Порошенко по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что сотрудник Организации Объединенных Наций, которого боевики удерживают во временно оккупированном Донецке, является гражданином Украины.