Дата 14 сентября полна интересными обычаями и праздниками. В Украине наступает сразу два профессиональных торжества, а у верующих наступает сегодня праздник в честь большой христианской святыни.

Какой сегодня праздник в мире

О некоторых рожденных 14 сентября знаменитостях вы точно слышали: это гуманист и философ Агриппа Неттесгеймский, ученый Александер фон Гумбольдт, писатель Теодор Шторм, певица Эми Вайнхауз и актриса Мелисса Лео.

Во второе воскресенье сентября в Европе и по всей планете устраивают День памяти жертв фашизма. Десятки миллионов военных и мирных жителей стали жертвами действий тоталитарных фашистских режимов.

Есть и международные праздники сегодня - День журавля, День борьбы с атопической экземой, День немецкого языка, День объятий с собакой.

Какой сегодня праздник в Украине

Упомянем имена именинников даты, важных для отечественной истории - художница Вера Кутинская, политическая деятельница Ярослава Бандера, художник Александр Пащенко, футболист Владимир Мунтян и писатель Владимир Мельников.

14 сентября 2025 года отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности, также известный как День нефтяника. С особым размахом он отмечается в восточных и южных областях, где эта профессия наиболее востребована.

Военный праздник сегодня в Украине -День танковых войск, в который принято поздравлять танкистов. Без этого вида войск невозможно представить ни одно большое военное задание.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю христиане отмечают Воздвижение креста Господнего, а также чтят святителя Иоанна Златоуста и Леснинскую икону Божьей Матери. Если обратиться к старому стилю, то в нем 14 сентября - праздник святого Симеона Столпника и Винницких святых.

Какой сегодня праздник народный

Наши предки составляли веками отражали свои наблюдения за природой в поговорках. Приметы сегодняшней даты гласят следующее:

если потеплело, то до конца сентября морозов не ждите;

пошел дождь - к затяжным ливням;

крупная роса утром предвещает жару;

если ночь холодная, то будет ранняя зима.

В праздник сегодня есть обычай собирать овощи, особенно капусту и картошку. Из них готовили пироги, вареники, запеканки. Если погода портилась, то люди занимались уборкой. Счастливой приметой считается увидеть летящих на юг птиц.

На Воздвижение было принято святить воду и умываться ей. По давнему верованию если искренне раскаяться в своих грехах и окропить себя, то плохой поступок будет прощен.

Что нельзя делать сегодня

На основе того, какой сегодня церковный праздник, сформировались запреты дня. Не следует гневаться, судить других, ругаться матом. Запрещен тяжелый физический труд, походы в лес и другие природные места, рубка деревьев на дрова.

