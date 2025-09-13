Влюбленные уже просматривают фото потенциальных любимцев.

Американская актриса Дженнифер Энистон и ее бойфренд, гипнотерапевт Джим Кертис, хотят взять из приюта собаку и воспитывать ее вместе.

Как пишет RadarOnline, у Энистон уже есть собственная "стая", в которую входят шнауцер Клайд, лабрадор Лорд Честерфилд и питбуль Софи. По словам инсайдеров, старенький пес Джима по имени Оди прекрасно вписался в эту компанию:

"Собаки для Дженнифер - настоящие члены семьи. В ее доме даже обустроен настоящий "собачий дворец", и питомцы имеют полную свободу - от диванов до кровати".

Если бы Кертис не разделял этой любви к животным, их отношения вряд ли могли бы сложиться, однако мужчина с удовольствием проводит с ними время. Инсайдер добавляет, что у пары сейчас своеобразный "медовый месяц", но спасение животного может стать серьезным шагом к совместной жизни.

"Завести щенка - это особое событие, похожее на появление малыша. По крайней мере первые месяцы он требует столько же внимания", - отметил он.

Личная жизнь Энистон

После двух браков - с актером Брэдом Питтом (2000-2005) и актером и сценаристом Джастином Теру (2015-2017) - личная жизнь Энистон оставалась предметом постоянного внимания медиа.

На протяжении лет ей приписывали романы с несколькими коллегами по индустрии, но официально актриса долгое время оставалась одна. В 2025 году появились подтверждения, что Дженнифер находится в новых отношениях. Ее избранником стал гипнотерапевт и предприниматель Джим Кертис.

Пара старается сохранять приватность, однако известно, что их отношения развиваются стабильно и гармонично. Дженнифер, которой приписывали страх перед серьезными отношениями после предыдущих разочарований, на этот раз, по словам инсайдеров, чувствует себя уверенно и счастливо.

