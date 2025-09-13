В комментариях просят его никогда так больше не делать.

Британский рок-музыкант, обладатель пяти премий "Грэмми" Элтон Джон серьезно напугал своих фанатов фотографиями из больницы.

В пятницу, 12 сентября, 78-летний певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок из больничной палаты. Сначала подписчики увидели самого Джона с загипсованными ногами. Вокруг него было множество цветов и открыток с пожеланиями выздоровления.

Всего за несколько секунд можно заметить, что его гипс покрыт стразами, а в углу палаты стоит оператор с камерой. Кроме того, другие люди на снимке не выглядят расстроенными:

"Отрывались слишком жестко... и закончили в гипсе! Закулисье из "Spinal Tap". Новый фильм "Spinal Tap II" и альбом выходят сегодня, и я участвую в треках "Listen To The Flower People" и "Stonehenge". Спасибо, что пригласили стать частью этого!".

This Is Spinal Tap - культовая американская мокьюментари-комедия 1984 года режиссера Роба Райнера. Фильм снят в формате псевдодокументального кино и рассказывает о вымышленной британской рок-группе Spinal Tap, отправляющейся в турне по США. Лента пародирует клише рок-документалистики и высмеивает абсурдные реалии шоу-бизнеса: от провальных концертов до чрезмерных эго музыкантов.

Несмотря на скромный прокатный старт, фильм получил статус культового, стал классикой жанра "mockumentary" и значительно повлиял на дальнейшее развитие музыкальных и комедийных лент.

Напомним, на днях о госпитализации в больницу сообщил украинский певец Меловин, который проходит службу в Ансамбле Государственной пограничной службы Украины.

