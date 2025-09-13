Алексей Дурнев впервые показал, где сейчас проживает / Фото instagram.com

Известный украинский блогер Алексей Дурнев впервые показал, где сейчас проживает. Как оказалось, шоумен недавно переехал в новое жилье в Киеве.

В своем блоге в Instagram Дурнев похвастался новой квартирой со стильным дизайном. Он распространил фотографии апартаментов и лаконично подписал:

"Я здесь живу".

На кадрах видно просторную гостиную, которая плавно переходит в кухню, просторную спальню и эффектную ванную комнату. Дизайн сосредоточен на нескольких оттенках: сером, коричневом и темно-зеленом. Также внимание привлекают мраморные вставки.

Фото Квартира Алексея Дурнева 13 сентября 2025
Алексей делал ремонт вместе с профессиональными дизайнерами и серьезно подошел к подбору цветовой палитры. Главным его требованием было акцентироваться на оттенках зеленого цвета.

"Основным пожеланием заказчика была игра с зеленым цветом. Этот глубокий темно изумрудный мы выводили индивидуально под этот объект, делая множество выкрасок и попыток, придя к одному и тому же. Его оттенки бегут по жилам натурального камня на острове в кухне, его же частицы использованы, как поверхности тумб в спальне, а также перекликаются с характером керамической плитки в ванной комнате", - говорится в сообщении дизайнерской компании в Instagram.

