Осадки ожидаются на западе страны.

В конце недели, 14 сентября, в Украине продолжится сухая и по-летнему теплая погода. Ночи уже становятся холодными, но сегодня днем по всей стране воздух прогреется до комфортных +20°...+25°. Дожди ожидаются лишь местами в западных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня местами пройдут дожди и грозы. Осадки наиболее вероятны в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Столбики термометров покажут +20°...+24°.

На севере Украины будет сухо. В течение дня ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +22°...+24°.

На востоке страны сегодня будет теплее всего. Тут также будет сухо, а температура повысится до +23°...+25°.

Жителей центральных областей ждет переменная облачность с температурой +21°...+24°. Без осадков.

На юге Украины сегодня также будет сухо. Жителей ждет переменная облачность и температура от +20° до +25°.

14 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

14 сентября - Семена преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. С принятием христианства в Киевской Руси в этот день начинался новый год. Это также был первый день осени. С этого дня начиналось "старое бабье лето" и уже улетали последние ласточки. По приметам, если день ясный, то и ближайшие дни будут солнечные и теплые.

