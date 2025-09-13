Спецпредставитель президента США рассказал, что украинцы прозвали его "котом".

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на шутку украинцев о том, что он выполняет в Украине роль ПВО. Об этом стало известно из его сообщения в сети Х.

Он отметил, что его имя Keith созвучно с украинским словом "кот", а кот - "это уникальный символ для украинского народа, символ безопасности и защиты".

"Поскольку Keith на украинском звучит как "Кот", украинцы прозвали мою роль как специального представителя Келлога "котом". Когда "Кот" посещает Украину, Россия приостанавливает свои удары по мирному населению, даря им несколько ночей покоя. Спокойствия, которое сильная Америка предлагает другим странам", - написал Келлог.

Он добавил фото с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым возле памятника коту.

Кэллог и ППО: что известно

В августе во время визита Келлога в Украину, который длился несколько дней, Россия приостановила массированные обстрелы Киева. После этого украинцы начали шутить, что Кэллог в Украине выполняет своеобразную роль противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября на ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия", где присутствовал и специпредставитель США, пошутил, что Соединенные Штаты имеют еще одну систему противовоздушной обороны, не хуже зенитно-ракетного комплекса Patriot, - и это Кит Келлог.

"Об этом действительно, господин генерал, говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, Кит Келлог, киевляне точно могут немного выспаться. Хотелось бы, чтобы вы ездили по всем городам Украины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "готов предоставить генералу Келлогу гражданство, все, что нужно, квартиру... все что нужно, если это побудит Россию к прекращению огня".

