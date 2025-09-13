Украинская киноакадемия объяснила свое решение.

Сегодня, 13 сентября, состоялась церемония награждения украинской национальной кинопремии "Золотой юла". Одну из главных наград получил скандальный актер Константин Темляк, которого недавно обвинили в домашнем насилии.

Темляк победил в категории "Лучшая мужская роль" благодаря своей убедительной игре в "БожеВільні". Такой выбор киноакадемии вызвал многочисленные обсуждения в сети, после чего вышло официальное обращение:

"В номинации "Лучшая мужская роль" статуэтку получает Константин Темляк за роль в фильме "БожеВільні". Однако награда предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст и восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия - сейчас идет уголовное производство".

Видео дня

Представители киноакадемии отметили, что осуждают действия актера и вовсе не оправдывают его поступки. Вместе с тем они заявили, что награда была вручена исключительно за актерское мастерство в конкретной киноленте.

"Украинская Киноакадемия осудила эти действия и еще раз сегодня отмечает свою единую позицию - любые проявления насилия недопустимы. Награда сегодня - это признание конкретной работы, а не оправдание лица. Кроме этого, Украинская Киноакадемия выразила готовность поддержать процесс публичной дискуссии для защиты пострадавших и выработки стандартов реагирования на такие случаи в индустрии", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что недавно в деле Константина Темляка произошел сдвиг. Его бывшую девушку-жертву насилия Анастасию Соловьеву официально признали потерпевшей.

Вас также могут заинтересовать новости: