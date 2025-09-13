Лучшим фильмом признана лента "Дом "Слово". Бесконечный роман".

В Киеве в субботу, 13 сентября, состоялось вручение национальной кинематографической премии "Золота дзига-2025". Лучшим фильмом признана лента "Дом "Слово". Бесконечный роман".

Как сообщает Еспресо, во время церемонии были почтены три номинанта 2025 года, которые погибли в войне с Россией: режиссер Виктор Онисько, актер Василий Кухарский, кинопродюсер Станислав Притула.

Кто получил награды

• Андрей Ризоль - награда за выдающийся вклад в развитие украинского кинематографа.

• Тарас Томенко - лучший режиссер, награда за фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман".

• Константин Темляк - лучшая мужская роль (фильм "БожеВильные"). Актер не смог лично получить награду, ведь он сейчас на фронте.

• Карина Химчук - лучшая женская роль (фильм "Ты меня любишь?").

• Василий Кухарский - лучшая мужская роль второго плана (фильм "Редакция"); награда вручена посмертно. Как отмечает издание, актеру хлопали стоя.

• Нина Набока - лучшая женская роль второго плана (фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман").

• Шевкет Сейдаметов - лучшая работа художника-постановщика ("Дом "Слово". Бесконечный роман").

• Алла Загайкевич - лучшая музыка (фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман").

• That ain't me - лучшая песня (фильм "БожеВильные").

• Сергей Маурин - лучший грим (фильм "БожеВильные").

• Татьяна Кремень - лучший дизайн костюмов (фильм "Ты меня любишь?").

• Михаил Закутский - лучший звук (фильм "Лента времени").

• Виктор Онисько (посмертно), Марина Майковская - лучший монтаж (фильм "Фрагменты льда").

• Тарас Томенко - лучший сценарий (фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман").

• Лучший документальный фильм - "Фарфоровая война".

• Лучший короткометражный игровой фильм - "Черничное лето" режиссера Марии Кондаковой и продюсера Ольги Брегман.

• Лучший короткометражный документальный фильм - лента "Там, где заканчивается Россия" режиссера Алексея Радинского и продюсера Любы Кнорозок.

• Лучший сериал - Homo Amans, посвященный работе зооволонтеров.

• Открытие года - Мария Стоянова за фильм "Фрагменты льда".

Как сообщал ранее УНИАН, скандальный актер Темляк получил "Золотую юлу", несмотря на обвинения в насилии. Отмечалось, что отличие предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст и восприятие, ведь не так давно артиста обвинили в фактах домашнего насилия, и сейчас идет уголовное производство. Представители киноакадемии отметили, что осуждают действия актера и вовсе не оправдывают его поступки. Вместе с тем они заявили, что награда была вручена исключительно за актерское мастерство в конкретной киноленте.

Также мы писали, что звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк стала заслуженной артисткой Украины. Артистка поделилась фотографиями с награждения в соцсети, а также добавила, что посвящает эту награду павшим на войне коллегам.

