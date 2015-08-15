Более сотни военных покончили с собой с начала АТО - СМИ

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как рассказали источники в Минобороны, в настоящее время есть данные о 136 таких случаев. Однако официально проблему суицидов и депрессий в армии военные не комментируют.

В то же время волонтерские службы, которые сейчас работают с бойцами, бьют тревогу, ведь системная работа по психологической диагностике и реабилитации защитников до сих пор не налажена. Даже больше, в Украине нет государственной системы по оказанию психологической помощи, поэтому этот вопрос – чаще всего дело волонтеров.

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В большинстве стран бойцов после возвращения из территорий, где ведутся боевые действия, сразу не выпускают домой. Например, во Франции военных собирают и отправляют в Кипр на отдых. А вот в Украине таких людей оставляют со своими переживаниями наедине.

Психолог "Психологической кризисной службы" Светлана Каминская советует, как родным военных помогать им после возвращения домой. "Во-первых, быть рядом. Садиться и слушать человека. Если человек возвращается и он верующий, найдите священника. В интернете сейчас много информации", - отметила она. Специалисты отмечают, своевременная беседа с психологом способна предотвратить непоправимый поступок.