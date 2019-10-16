"Мы из прошлого": Захарченко, Моторолу и Гиви убили старики, женщины и дети

Это не укладывается в голове, но об этом теперь можно говорить, снят гриф секретности, всплыли новые подробности, шок, ужас, подвал: добрые дела отцов-основателей русского Донбасса обернулись против них тем местом, какого не ждали. Хотя, если подумать, то по-иному и быть не могло.

Вчера российские СМИ облетела сенсационная новость: первого президента молодой республики ДНР Александра Захарченко убили «очень, скажем так, возрастные» пенсионеры КГБ. Об этом заявил предшественник Захарченко в звании «председатель Совмина ДНР» Александр Бородай, более известный в узких кругах как исполнительный продюсер «Стрелка» Гиркина. Со временем оба были отозваны друг другом в Москву, поругались из-за геополитики САСШ и англосаксов, кто-то кому-то прострелил ногу, кто-то в ответ откусил кому-то кусок заднего привода, а потом Прилепин проснулся пьяный с пультом от телевизора в запретном месте и долго искал штопор, короче, неважно, - главное, что русские ветераны Донбасса в отставке порожняк гнать не будут, и версию убийства Захарченко «стариками-разбойниками» на сегодняшний день можно считать самой правдоподобной.

С самого начала было очевидно, что столь вяликую фигуру не в силах был убить ни один украинский диверсант, пусть даже сто раз обученный головорезами ЦРУ, да и сам головорез ЦРУ, по правде сказать, был бы бессилен перед былинной мощью русскоязычного богатыря, сколько бы ни кидался на него с ножом или секретной бомбою. Забороть витязя земли донецкой было по силам разве что лишь суперспециалисту из суперспецназа ГРУ, в крайнем случае из Росгвардии, но у него не было мотивов, хоть убей. Это противоречие долго не давало покоя многим в России - ведь если какое-то несостоявшееся СБУ и вправду тупо валит одного из вяличайших героев РФ в самом намоленном кабаке столицы ДНР в присутствии роты охраны, да еще и бесследно растворяется в складках местности, - это, мягко говоря, не добавляет авторитета православному государству, вскормившему самую супервяликую суперспецслужбу мира.

И тут Бородай, наконец, вспомнил про третью сторону, чей авторитет на Руси вовеки непререкаем, - единственное государство, при упоминании которого сам Путин рыдает, как ребенок, - сверхдержаву Советский Союз. Именно там делали лучшее в мире все на свете, а агент Комитета государственной безопасности СССР вообще реально рвал на немецкий крест все живое без разбору. Конечно, спецы КГБ нынче пошли очень старые, но, во-первых, некоторых из них мог обучать лично Путин, а во-вторых, хунта решила взять количеством, достаточно было лишь поднять из архивов их личные дела...

Говорят, что как раз накануне убийства Захарченко по Донецку начали массово бродить старики с палочками, а местами и с волочащимися следом парашютами, но кто в здравом уме мог заподозрить их в неладном?

Говорят, что как раз накануне убийства Захарченко по Донецку начали массово бродить старики с палочками, а местами и с волочащимися следом парашютами, но кто в здравом уме мог заподозрить их в неладном? Все они были ветераны Великой отечественной войны, мечтали сходить на парад, многие притворялись мертвыми, и люди возлагали им цветы, а пионеры - салют. Самых примерных пионеров старики уводили с собой в лесопосадку искать сокровища Брестской крепости и петь песни военных лет, но вместо этого растлевали их и ели, потому что пионеры богаты клетчаткой. Со временем старики настолько примелькались в городе, что Александр Захарченко даже не заметил, как они однажды обступили его на входе в кафе «Сепар» и, отвлекая противоречивыми рассказами о поимке Гитлера в Бразилии, подменили злополучного Чебурашку под предлогом отправки на реставрацию. Мало кто знает, что дальнейший взрыв Чебурашки был лишь отвлекающим маневром, призванным замести следы и облегчить отход диверсионной группы: на самом деле, к тому времени Захарченко был уже мертв, будучи наколотым зонтиками в спину и торчащим из головы ледорубом (да-да, этот чувак тоже участвовал, в день преступления ему как раз исполнилось 106 лет)...

Подобным образом были убиты также Гиви и Моторола, только заказчики были другие, в частности, Моторолу, по данным Бородая, замочили старые донецкие бандиты, которые не так и не смогли стерпеть, что в их исконной вотчине стала промышлять какая-то тупая волосатая обезьяна. Все знали, что народные герои Донбасса больше всего любили и защищали стариков, женщин и детей, - на этом взяли не только Батю, но и всех остальных. И если легкомысленный Моторола, увидев в лифте трех мускулистых шалав и канистру с заветным словом «Водка», обрадовался так, что не учуял даже шедшего из нее запаха бензина, то к осторожному Гиви, который, как и любой вымышленный грузин из советского фольклора, берег свой попа как зеница ока, пришлось подсылать переодетых безобидными ходоками детей - самых опасных и засекреченных агентов КГБ, которых в свое время боялись даже фашисты.

...Истыканное игрушечными совочками тело Гиви с полным ртом кубиков для изучения русского алфавита сгорело в огне реактивного гранатомета «Шмель», дети растворились в толпе беженцев, и казалось, что это кровавое преступление киевского режима, как и все остальные, не будет раскрыто никогда. Однако русская родина продолжает чтить своих героев, каждый месяц убивая их все более сенсационным образом.

Всех желающих помочь украинской армии в деле дальнейшего упокоения лучших сынов молодых республик Донбасса просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ