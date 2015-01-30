Для христиан Украины странно видеть российских мусульман, воюющих на Донбассе за православие - Сергеев

Председатель Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев заявляет, что для христиан Украины странно видеть российских мусульман, которые воюют на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил на брифинге в Нью-Йорке (прямая трансляция проходила на сайте ООН).

Читайте такжеПророссийские чеченцы на Донбассе: мы все здесь добровольцы, где-то 70% из спецназа

"Мы не знаем, что российские мусульмане делают в Украине. Воюют за православие? Воюют за русские ценности? Таким образом, это звучит странно для украинских христиан относительно того, что именно они там делают...", - подчеркнул Сергеев, объяснив, что в основном имеет в виду выходцев из Чеченской республики Российской Федерации.