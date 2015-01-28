Боевик с Сахалина: российская армия на Донбассе воюет под прикрытием "ополченцев"
Среди боевиков "ДНР" много людей из российской армии, которые воюют под прикрытием "ополченцев".
Об этом рассказал житель российского Сахалина Константин Горелов, принимавший участие в боевых действиях в составе бандформирований "ДНР", в интервью местному изданию Citysakh.
"Там много из русской армии, их не видно, они тихо и аккуратно работают", - рассказал боевик и добавил, что они воюют "под прикрытием ополченцев"
Также он описал свои ощущения на войне.
"Сначала в шоке был. Спрашивал себя - зачем сюда приехал? А потом, когда привык и втянулся, уже сложно оторваться от такого дела", - рассказал Горелов.
Читайте такжеРоссиянин, воевавший за "ЛНР": Боевиков на Донбасс вербовали в штабе КПРФБоевик считает, что бандформирования "ДНР" перестали быть "сбродом людей, у которых проблемы с законом в России", а превратились в регулярную армию.
"Противостояние точно не закончится пока ополченцы полностью Донбасс не освободят. Да и какие уже ополченцы? У них всех военные билеты есть, у кого по два. Теперь это не сброд из людей, у которых проблемы с законом с России. А «регулярная армия». Ну, на вид", - заявил Горелов.
На странице Горелова ВКонтакте опубликованы фото и видео его участия в боевых действиях в течение месяца - с 26 декабря 2014 года по середину января 2015-го.
Согласно указанным на странице данным, он служил в российской морской пехоте в 2010-2011 годах.