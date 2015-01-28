Боевик с Сахалина: российская армия на Донбассе воюет под прикрытием "ополченцев"

Об этом рассказал житель российского Сахалина Константин Горелов, принимавший участие в боевых действиях в составе бандформирований "ДНР", в интервью местному изданию Citysakh.

"Там много из русской армии, их не видно, они тихо и аккуратно работают", - рассказал боевик и добавил, что они воюют "под прикрытием ополченцев"

Также он описал свои ощущения на войне.

"Сначала в шоке был. Спрашивал себя - зачем сюда приехал? А потом, когда привык и втянулся, уже сложно оторваться от такого дела", - рассказал Горелов.

Читайте такжеРоссиянин, воевавший за "ЛНР": Боевиков на Донбасс вербовали в штабе КПРФБоевик считает, что бандформирования "ДНР" перестали быть "сбродом людей, у которых проблемы с законом в России", а превратились в регулярную армию.

"Противостояние точно не закончится пока ополченцы полностью Донбасс не освободят. Да и какие уже ополченцы? У них всех военные билеты есть, у кого по два. Теперь это не сброд из людей, у которых проблемы с законом с России. А «регулярная армия». Ну, на вид", - заявил Горелов.

На странице Горелова ВКонтакте опубликованы фото и видео его участия в боевых действиях в течение месяца - с 26 декабря 2014 года по середину января 2015-го.

Согласно указанным на странице данным, он служил в российской морской пехоте в 2010-2011 годах.