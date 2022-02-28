Ее фантастические звери украшали площадь перед Офисом президента.

В результате наступления российских оккупантов в Иванкове Киевской области сгорел музей, где хранились картины всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Об этом сообщает директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.

Литовченко подчеркнула, что во время наступления Россия уничтожает объекты гражданского характера и объекты культурного наследия.

"Еще одной из невосполнимых утрат историко-культурного наследия Украины является уничтожение агрессором в эти адские для нашей страны дни Ивановского историко-краеведческого музея, где среди большого количества интересных экспонатов и тематических экспозиций гордостью и украшением являлись работы выдающейся украинской художницы Марии Примаченко", - сообщила она.

Мария Примаченко — украинская народная художница в жанре "наивного искусства". Родилась, жила и была похоронена в селе Болотня Вышгородского (ранее Иванковского) района Киевской области.

Как сообщал УНИАН, в августе в Киеве возле здания офиса Президента (ОП) открылось для посетителей игровое арт-пространство. Там установили фигуры фантастических зверей, созданные по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.