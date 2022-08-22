Всего в этом году отличием "Национальная легенда Украины" награждены девять украинцев, трое из них – посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил выдающимся украинцам награду "Национальная легенда Украины", среди них – легендарная народная художница Мария Примаченко, получившая нагрду посмертно.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Награду получил генеральный директор Национального музея во Львове им. Андрея Шептицкого Игорь Кожан. В музее сейчас проходит выставка работ художницы.

Как сообщал УНИАН, всего в этом году отличием "Национальная легенда Украины" награждены девять украинцев, трое из них – посмертно.

"Второй год подряд мы награждаем прекрасных талантливых и героических граждан нашего государства таким отличием. Но за этот год его смысл несколько изменился – мы награждаем не только легендарных представителей Украины в музыке, театре, спорте. Российская Федерация изменила смысл нашей жизни, поэтому сегодня мы награждаем всех тех, кто ежедневно как внутри государства, так и снаружи защищает нашу независимость, суверенитет своим талантом и своей работой – разной, но чрезвычайно важной", – отметил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: