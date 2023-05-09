По прибытии ее сразу отправили обратно.

Беверли Эллис-Хебард из Филадельфии (штат Пенсильвания) из-за ошибки сотрудников аэропорта отправилась в Ямайку в Карибском море, вместо того, чтобы прибыть в Джексонвилл в штате Флорида.

Как пишет Business Insider, американку направили не на тот самолет и она не имела с собой паспорта.

Женщина часто перемещается между своим домом в Филадельфии и вторым - в Джексонвилле. На этот раз она решила лететь регулярным рейсом Frontier Airlines, чтобы провести время в солнечном штате.

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Проблема возникла, когда женщина решила сходить в туалет перед вылетом. Сотрудник авиакомпании заверил ее, что у нее есть 20 минут. Однако по возвращении оказалось, что самолет уже почти заполнен, и ее поторопили на посадку после проверки посадочного билета. Из-за паники Эллис-Хебард порезала руку, загружая ручной багаж.

Бортпроводница в самолете обработала рану американки и заверила, что она может расслабиться до прилета на Ямайку.

"Я хотела бы полететь туда, но у меня уже есть пляж там, где я живу", — поискала Беверли.

Однако стюардесса уточнила, что это вовсе не шутка, и самолет действительно летит на Ямайку.

"Вы въезжаете в другую страну без паспорта. Это плохо", - добавила сотрудница авиакомпании.

Отметим, что расстояние между Филадельфией и Ямайкой составляет примерно 900 миль (1450 км). Власти другой страны разрешили Эллис-Хебард остаться на мостике между самолетом и аэропортом, а потому она не покидала официально территорию США.

Через несколько часов после прибытия ее посадили на следующий рейс обратно в Филадельфию. Frontier Airlines вернула женщине стоимость ее билета и выдала ей ваучер на сумму $600 в качестве компенсации.

Курьезные случаи с авиапутешествиями

Турист из США Кингсли Бернетт сорвал свой отпуск мечты, когда в попытке найти более выгодный билет на самолет он перепутал австралийский Сидней с одноименным городком в американском штате Монтана с населением чуть более 5 тысяч человек.

Как ранее сообщал УНИАН, пара туристов оставила младенца в израильском аэропорту прямо у стойки регистрации, не желая платить за билет для него.

В то же время другой путешественник забронировал для своих жены и ребенка самые дешевые места на авиарейс, тогда как сам полетел в "бизнес-классе".

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