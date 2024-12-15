В Литве проживают более 78 тысяч беженцев из Украины и их количество увеличивается, - LRT

Еженедельно в страну прибывают около 100 беженцев из Украины.

В Украине продолжается полномасштабная война против РФ, из-за чего некоторые граждане уезжают в более безопасные страны. Стало известно, что в Литве по состоянию на начало декабря проживало более 78 тысяч украинских беженцев, сообщает LRT.

Представитель Международной организации по миграции в Литве Божена Заборовска-Зданович поделилась с журналистами, что еженедельно в страну прибывает около 100 беженцев из Украины. Она отметила, что у этих людей часто нет конкретного плана действий и они просто хотят чувствовать себя в безопасности.

"Украинцы прибывают, хотя потоки уже не такие большие, как в начале войны. Они нуждаются в начальной помощи. Мы слышали много историй, когда люди приезжали с одним рюкзаком, с минимальным количеством вещей, поэтому они нуждаются здесь в самом необходимом. Основной вопрос - где остановиться. Когда они приезжают в Вильнюс или другой литовский город, они начинают решать, где они переночуют, как сделают свои первые шаги в чужой стране", - сказала она.

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Социальный опрос Управления омбудсмена по равным возможностям показал, что все меньше жителей Литвы готовы сдавать жилье украинским беженцам, подчеркнули в издании. В начале декабря около 46% респондентов заявили, что готовы открыть свои дома для украинцев.

Заборовская-Зданович добавила, что причины приезда украинцев в Литву могут быть совершенно разными. По ее словам, чаще всего люди устают от войны или хотят защитить маленьких детей и пожилых родителей.

Представитель Международной организации по миграции в Литве рассказала, что украинские беженцы уже два года вносят свой вклад в помощь соотечественникам. Помимо этого новоприбывшим оказывают помощь различные неправительственные организации, государственные учреждения и муниципалитеты.

Заборовская-Зданович добавила, что все больше украинцев ищут в Литве психологическую поддержку:

"Наблюдается тенденция к тому, что все больше людей обращаются за психологической помощью. В начале войны такого не было, но сейчас потребность в таких консультациях особенно велика. Они приходят в наш миграционный информационный центр и проводят там время".

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что помощь украинским беженцам нужно урезать. Он считается главным претендентом в кресло канцлера ФРГ, поэтому его слова имеют значение.

Кроме того, доктор экономических наук Людмила Черенько объяснила, почему украинские беженцы будут вынуждены вернуться домой. Она считает, что украинцы будут возвращаться домой по разным причинам.

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