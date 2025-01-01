Отныне у граждан этих стран не будет лишних проблем при пересечении границы.

С 1 января 2025 года Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны. Об этом сообщается в Facebook Европарламента.

Отмечается, что отныне граждане этих стран будут избавлены от проверок при переезде через сухопутные границы с любой страной Европейского Союза.

Как известно, пограничные проверки авиа- и морских перелетов между Болгарией и Румынией отменили еще в марте 2024 года.

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"Добро пожаловать в Шенген, Болгарию и Румынию. .... Сегодня мы приветствуем полноправных участников крупнейшей зоны бесплатных путешествий в мире", - говорится в сообщении.

Присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Как сообщал УНИАН, переговоры о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону начались еще 13 лет назад. При этом страны начали процесс "воссоединения" с Шенгенской зоной еще в 2005 году, за два года до того, как официально стали членами Евросоюза.

Саму заявку на присоединение к Шенгену Румыния и Болгария подали в 2011 году. Впрочем, их путь к желанному "шенгену" был полон бюрократических процедур и преград со стороны "любимых соседей".

В течение всего этого времени для них действовали правила вроде безвиза для украинцев - в частности, румыны и болгары могли посещать без виз страны "шенгена", но им все равно приходилось проходить пограничный контроль.

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