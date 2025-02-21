В этот красивый городок легко добираться и это идеальное место для летнего отпуска в этом году.

Этот красивый городок под названием Цавтат находится недалеко от Дубровника, и каждій может посетить оба города за время летнего отпуска.

Как пишет Express, тут вы не встретите толп туристов, как в Дубровнике, но вместо этого сможете насладиться этим районом и побродить по его тихим улочкам. Из Цавтата до Дубровника можно добраться всего за 25 минут на машине.

Одним из самых популярных мест для посещения является Старый город, где много ресторанов, кафе, которые можно исследовать. Еще одно обязательное место для посещения - это набережная, идеальная для прогулок.

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Набережная спокойная и имеет живописную гавань, она более расслабленная и тихая, чем Дубровник, но имеет хороший ассортимент баров и ресторанов вдоль набережной.

Из гавани вы можете сесть на паром до Дубровника, если есть желание плыть, а не ехать на машине.

Если вы хотите искупаться, здесь также есть места, где можно зайти в воду и окунуться.

Цавтат - идеальное место для посещения, если вы ищете отдых с потрясающими пейзажами, богатой историей и непринужденной атмосферой.

Издание привело слова туристов, которые уже побывали в этом чудном городке. Один путешественник на Tripadvisor написал так: "Такое сдержанное красивое место. Мы были там в начале сезона. Пейзажи красивые, очень напоминающие Италию".

Другой написал: "Цавтат такой красивый. Множество мест, где можно поесть, однодневные экскурсии, организованные портом, люди очень дружелюбны и услужливы. Я бы не приехал снова в августе, слишком жарко. Но в мае определенно".

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Одним из непопулярных среди туристов является Мостар, живописный город в Боснии и Герцеговине, который предлагает уникальное сочетание истории, культуры и захватывающих пейзажей.

Он остается доступным местом. Проживание, питание и достопримечательности доступны по цене, что делает его идеальным местом для путешественников, желающих ощутить европейское очарование, не опустошая при этом кошелек.

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