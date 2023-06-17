Кроме предоставления доступа к лучшим европейским локациям, автомобильные поездки также позволяют туристам охватить несколько разных регионов за одну поездку.

Огромное количество удивительных туристических достопримечательностей в Европе расположены за пределами популярных городов, и их легко пропустить, путешествуя на самолете.

Тем временем, помимо предоставления путешественникам доступа к лучшим европейским локациям, автомобильные поездки также позволяют туристам охватить несколько разных регионов или даже стран за одну поездку, при этом не сталкиваясь с ненужной бюрократией.

Издание The Independent составило список самых живописных автомобильных маршрутов Европы, которые гарантируют туристам незабываемые впечатления.

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8 живописных автомобильных маршрутов Европы

1. Дикий Атлантический путь, Ирландия. Это примерно 2600 километров прибрежной дороги, которая тянется от полуострова Инишоуэн на севере до Кинсейла на юге. Путь разделен на 14 этапов с потенциальными остановками в Донегол-Тауне, Голуэе, Килки и Вест-Корке. По пути туристам попадутся некоторые из самых живописных пейзажей и природных достопримечательностей Ирландии, в том числе побережье Слив-Лиги и скалы Мохер.

2. Из Рима в Неаполь через Амальфитанское побережье, Италия. Дороги, огибающие Амальфитанское побережье, считаются одними из самых живописных во всей Италии. Тем не менее, расстояние даже по самому длинному участку составляет всего несколько часов езды, поэтому оно лучше подходит как часть маршрута. Те, кто настроен на более длительное путешествие, могут начать поездку с Рима, отправившись в Неаполь через побережье. По пути можно заехать в Салерно, Помпеи, Позитано, Сорренто и Амальфи.

3. Исландская кольцевая дорога. Этот маршрут протяженностью более 1300 километров начинается и заканчивается в столице Рейкьявике. Хотя это в первую очередь основной маршрут для перевозки товаров, он стал широко использоваться туристами, которым нужен простой способ увидеть несколько самых впечатляющих природных достопримечательностей страны. В основном это внутренняя дорога, хотя она охватывает часть побережья на юге и юго-востоке страны. Чтобы осмотреть большую часть интересных локаций (водопады, ледники, горы и даже северное сияние), понадобится минимум неделя.

4. Из Дубровника в Пулу, Хорватия. Этот маршрут длиной примерно 750 километров проходит через большую часть хорватского (и далматинского) побережья. Начать маршрут можно с прогулки по знаменитому Старому городу Дубровника (где снимали "Игру престолов") и отдыха на близлежащих пляжах. Ну а по пути можно сделать остановки в Сплите, а затем в Задаре, Риеке и Пуле. Желающие продлить поездку могут отправиться отсюда на пароме до Венеции.

5. Из Бильбао в Ментон, Испания/Франция. Этот маршрут начинается в Бильбао на северном побережье Испании, пересекает южную Францию чуть выше Пиренеев и заканчивается на южном побережье Ривьеры. Испанский участок короткий, но приятный – помимо непринужденного баскского гостеприимства Бильбао, можно попробовать пляжи Сан-Себастьяна и его всемирно известную кухню. Во Франции можно будет сделать остановки в Тулузе, Монпелье, Марселе, Авиньоне и Ницце.

6. Из Браги в Фару, Португалия. Этот маршрут тянется примерно на 690 километров, занимая в среднем семь часов езды. Хотя кажется, что это совсем немного, разнообразие достопримечательностей Португалии на маршруте просто поражает, потому путешествие вполне можно растянуть на неделю и больше. Оживленный университетский город Брага является отличной отправной точкой, а Порту – первой заметной остановкой на пути. Дальше можно заехать в португальскую столицу Лиссабон, сделав по пути остановку в Авейру – португальском ответе Венеции. Дальше из шумных городов можно отправиться в пляжный рай Алгарве – в города Албуфейра и Фару.

7. Из Вены в Белград, Австрия/Венгрия/Сербия. Этот 610-километровый маршрут вдоль Дуная сосредоточен вокруг трех городов – Вены, Будапешта и Белграда – но его можно продлить, начав в чешской Праге (дополнительные 330 километров) или направившись в хорватский Загреб после Белграда (еще 395 километров). После нескольких дней в австрийской столице, довольно быстро можно переехать в северную Венгрию через город Дьер до Будапешта (можно с заездом в Комар). Проведя пару дней в венгерской столице, можно смело ехать в сербскую столицу через венгерские города Кечкемет и Суботица и сербский Нови-Сад.

8. Из Вены в Женеву через Мюнхен, Австрия/Германия/Швейцария.

Еще одно путешествие, которое начинается в Вене, заведет туристов на запад в сторону Германии и Швейцарии по маршруту протяженностью чуть более 1000 километров, который включает в себя некоторые из самых живописных городов на континенте. Первая остановка – Зальцбург, живописный город в окружении Альп. Следующим пунктом назначения станет немецкий Мюнхен, где можно познакомиться с "традиционной" Германией. При въезде в Швейцарию первой остановкой будет Цюрих на берегу живописного озера. Затем можно отправиться в маленькую идиллическую столицу Швейцарии Берн, а после этого перехать в Женеву.

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