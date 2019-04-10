На информационном табло авиарейсов столица Украины будет указываться как Kyiv.

Турецкий аэропорт Даламан изменит написание названия Киева в соответствии с украинским произношением - Kyiv.

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Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в Twitter. "KyivNotKiev. Со следующей недели аэропорт Даламан (провинция Мугла) переходит на украинскую транслитерацию. С мая открывается новый рейс из Днепра. Даламан - лидер по росту числа украинских туристов, ежегодно плюс 20%", - заявил Сибига.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года в МИД запустили онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к корректировке в иностранном написании правописания города.

В начале марта Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий Киева и Львова в соответствии с украинским произношением (Kyiv и Lviv).

Также название столицы Украины пишут в соответствии с украинским произношением на информационных табло в аэропортах в Бейруте, Стамбуле, Бухаресте, Тбилиси, Батуми, Торонто, Тель-Авиве, Барселоне и датском аэропорту в городе Биллунн.