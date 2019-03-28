Крупнейший аэропорт Канады исправил Kiev на Kyiv
Крупнейший аэропорт Канады - аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто - изменил транслитерацию согласно национальному стандарту и теперь на табло указывается Kyiv вместо Kiev.
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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Facebook. "Крупнейший аэропорт Канады Toronto Pearson International Airport использует правильное название столицы Украины #Kyiv!", - отметили в МИД.
"Встречайте земли Канады правильно - с #KyivNotKiev!", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года МИД запустил онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к корректировке в иностранном написании правописания города. 20 марта крупнейший аэропорт Турции изменил транслитерацию ряда украинских городов и начал писать их названия в соответствии с национальным стандартом.