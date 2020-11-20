Открытие замка волшебных снов посвящено 15-летию работы Диснейленда в Гонконге.

В Гонконге (Специальный административный район Китая) 21 ноября 2020 года начнет официально работать новая локация в Hong Kong Disneyland - Замок волшебных снов (Castle of Magical Dreams).

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Открытие Замка волшебных снов посвящено 15-летию работы Диснейленда в Гонконге. Основанная тематика новой локации - диснеевские принцессы. Таким образом автора решили почтить 13 принцесс и героинь из мира Disney, в том числе - Белоснежка, Рапунцель, Тиана, Аврора, Мерида, Анна и Эльза, Жасмин, Мулан, Покахонтас, Белль, Ариэль, Золушка и Моана.

Уже 20 ноября первые счастливые посетители приняли участие в торжественной церемонии открытия локации. Примечательно, что произошло это практически через год со "дня рождения" в Китае коронавируса, который испортил жизнь населению всей планеты. И пока весь мир оказался перед перспективой остаться без празднования Нового года и Рождества, в самом Китае, похоже, жизнь уже наладилась. Да и статистика по COVID-19 у них отличная - почти не фиксируются новые случаи.

Как видим на фото с открытия Castle of Magical Dreams, местные на особо соблюдают социальную дистанцию, но, справедливости ради, хоть все в масках (хотя их в Азии активно носили и до пандемии).

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Автор: Марина Григоренко