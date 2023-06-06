Лидером стал топовый камерофон OPPO Find X6 Pro под управлением новейшей оболочки ColorOS 13.1.

Популярный бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг Android-смартфонов с самыми плавными оболочками. Их интерфейс остается плавным даже после продолжительного времени работы без сброса и перезагрузки, отмечают специалисты.

Набор испытаний для "подопытных" включал удаление и запись файлов во внутреннюю память, установку до сотни разных приложений, а также имитацию нехватки свободного места и переключение между запущенными программами.

Наиболее плавный интерфейс в 2023 году – ColorOS 13.1 версия на основе Android 13, которая стоит в OPPO Find X6 Pro. Интерфейс стал плавнее и удобнее, что и позволило устройству стать лидером рейтинга.

На втором месте расположился Xiaomi 13 c оболочкой MIUI 14. Смартфон получил OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, которые также добавляют плавности ОС.

Бронзовое место за еще одним смартфоном OPPO – Reno10 Pro+ – c оболочкой ColorOS 13.1.

Следом в рейтинге расположились iQOO 11 Pro, серия vivo X90, OPPO Reno10 Pro, iQOO Neo 7, OPPO Reno9 Pro+ и vivo S16 Pro. Флагманский Samsung Galaxy S23 Ultra смог занять лишь 17-е место рейтинга по версии бенчмарка.

Видео дня

Подробней о Oppo Find X6 Pro

Плавная оболочка смартфона сочетается с самой топовой начинкой: процессором Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ, 6.82-дюймовым LPTO OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и HDR10+, а также батареей на 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Find X6 Pro получил тройную основную камеру с матрицами на 50 МП в каждом модуле (IMX989 + ширик + х3 зум). Специалисты портала DxOMark назвали Find X6 Pro лучшим камерофоном на сегодняшний день.

В Китае Find X6 Pro оценили в 5999 юаней (~32 200 грн). Базовая версия Find X6 с камерами попроще и процессором MediaTek Dimensity 9200 стартует с 4499 юаней (~24 150 грн). Обе модели будут официально продаваться только на китайском рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: