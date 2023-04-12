Продвинутые фотовозможности OPPO Find X6 Pro сочетаются с самой топовою на данный момент начинкой.

Если вы любите фотографировать и высоко цените качество снимков, специалисты портала DxOMark, которые регулярно тестируют смартфоны по разным критериям, обновили рейтинг лучших камерофонов, добавив новую модель на первое место.

Новым королем мобильной фотографии назвали Oppo Find X6 Pro, который дебютировал на рынке в марте 2023 года. В тестах DxOMark он на один балл опередил предыдущего лидера рейтинга – Honor Magic5 Pro.

Почему Oppo Find X6 Pro лучший

хорошая детализация на фото, зуме и видео даже при слабом освещении;

низкий уровень шума за счет использования крупных матриц;

надежный и быстрый автофокус на фото и видео;

красивый эффект боке и эффективная стабилизация видео;

"выдающаяся" портретная съемка.

Из минусов отметили отсутствие контраста на портретных фотографиях с контровым светом, некоторую нестабильность экспозиции на фото и видео, а также малую глубину резкости при съемке сверхширокоугольным объективом. Но несмотря на это, Oppo Find X6 Pro теперь – лучший в мире камерофон.

Видео дня

По совокупности всех оценок Find X6 Pro набрал рекордные 153 балла. Предыдущий лидер в лице Honor Magic5 Pro с 152 баллами на втором месте. Huawei Mate 50 Pro, Google Pixel 7 Pro и Honor Magic 4 Ultimate замыкают топ-5.

Подробней о Oppo Find X6 Pro

Продвинутые фотовозможности смартфона сочетаются с самой топовой на данный момент начинкой: процессором Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 6.82-дюймовым LPTO OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и HDR10+, а также батареей на 5100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Find X6 Pro получил тройную основную камеру с матрицами на 50 МП в каждом модуле (IMX989 + ширик + х3 зум). Камеры смартфона брендированы маркой известного производителя фотооборудования Hasselblad. Для селфи установлена камера на 32 Мп.

В Китае Find X6 Pro оценили в 5999 юаней (~32 200 грн). Базовая версия Find X6 с камерами попроще и процессором MediaTek Dimensity 9200 стартует с 4499 юаней (~24 150 грн). Обе модели будут продаваться только на китайском рынке.

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