Первое место получил Meizu 20 Pro, дебютировавший в конце марта. Следом идет Huawei P60 Pro.

Создатели популярного бенчмарка АnTuTu продолжают публиковать различные рейтинги с оценками Android-смартфонов. На этот раз появился топ-10 гаджетов, которые получили самые высокие оценки удовлетворенности пользователей. По сравнению с прошлым месяцем, сменилась вся верхушка рейтинга.

Смартфон Meizu 20 Pro, дебютировавший в конце марта, ворвался на вершину с показателем удовлетворенности 95,05%. Устройство получило AMOLED-матрицу 6.81’’ с разрешением 2К+ и 120 Гц, топовый Snapdragon 8 Gen 2 и тройную камеру 50+50+50 Мп. А дизайн напоминает смесь Xiaomi 13 и Galaxy S23.

Второе место занял фотофлагман Huawei P60 Pro с 94,40% позитивных отзывов, а третье – Vivo X90 Pro+ с 93,33%. Для сравнения, по итогам апреля тройка лидеров состояла из Realme 10 Pro+, Xiaomi 13 Ultra и Oppo Find X6 Pro.

Видео дня

Остальные позиции "народного" рейтинга выглядят так:

ZTE Nubia Z50 Ultra – 93,06%

Oppo Find X6 Pro – 93,05%

Xiaomi 13 Pro – 92,67%

Honor Magic5 Pro – 92,62%

Samsung Galaxy S23 Ultra– 92,58%

Honor Magic5 Supreme Edition – 92,38%

Honor X40 GT – 91,85%

Ранее портал GizmoChinа составил рейтинг самых красивых смартфонов на рынке. Туда попал и Meizu 20 Pro, который получил яркий дизайн и выделяется среди конкурентов необычным модулем основной камеры. Сам производитель нескромно называет свой девайс "самым красивым мобильным телефоном в истории".

Выбор бюджетного смартфона в 2023 году может быть непростой задачей, ведь рынок переполнен бесчисленным количеством вариантов от разных производителей. УНИАН делился бюджетными модели с лучшими для их ценовой категории характеристиками.

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