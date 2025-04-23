Корпорации стали первыми, кто попал под действие Закона о цифровых рынках.

Apple и Meta стали первыми компаниями, получившими крупные штрафы за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA), ключевого инструмента Евросоюза для ограничения влияния техногигантов и защиты конкуренции в цифровой среде.

Как сообщает SkyNews, Apple получила штраф в размере 500 миллионов евро за то, что запрещала разработчикам приложений советовать пользователям более дешёвые альтернативы вне App Store. Meta, в свою очередь, оштрафована на 200 миллионов евро за навязывание пользователям Facebook и Instagram выбора: либо видеть рекламу, либо платить за её отключение.

По словам вице-президента Еврокомиссии по цифровому суверенитету Хенны Вирккуннен, и Apple, и Meta лишили пользователей права на свободный выбор и должны изменить своё поведение.

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Объявление о штрафах планировали ещё в марте, но, по данным СМИ, публикацию отложили из-за обострения торгового конфликта с США. Белый дом уже высказывался о возможных ответных мерах, вплоть до введения пошлин, если, по мнению администрации, европейские регуляторы продолжают "необъективно атаковать" американские компании.

Сами корпорации с решением категорически не согласны. Apple заявила, что вложила сотни тысяч инженерных часов и провела десятки изменений, чтобы соответствовать требованиям DMA. В Meta же считают, что Еврокомиссия "ставит палки в колёса успешному американскому бизнесу", в то время как китайским и европейским компаниям разрешено работать по другим правилам.

Проблемы техногигантов

ЕС грозился оштрафовать Apple на 10% от годового дохода ещё с прошлого года. Регуляторы в Брюсселе утверждают, что корпорация незаконно подавляет конкуренцию.

Тем временем Intel никто не штрафовал, но новое руководство компании планирует уволить 21 тысячу сотрудников, это примерно 20% всех работников корпорации.

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