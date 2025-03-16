Конечно, и другие нейросети допускают ошибки, но в Apple посчитали, что будет некрасиво выпускать продукт в таком состоянии.

Apple столкнулась с серьезными трудностями в Siri 2.0 на основе искусственного интеллекта. Проект, который изначально планировали выпустить в ближайшее время, оказался далек от готовности.

По информации Bloomberg, компания отложила релиз из-за нестабильной работы системы: новая Siri выполняет команды корректно лишь в 65–80% случаев, что делает ее слишком ненадежной для массового пользователя.

По словам старшего директора Apple Робби Уокера, ситуация с ассистентом сейчас "некрасивая", и компания предпочла отложить запуск, чтобы не разочаровать пользователей. Хотя современные ИИ-системы допускают ошибки, сбои в 20-35% случаев создадут у пользователей ощущение, что новая Siri просто ненадежна.

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Тем не менее, Bloomberg привёл примеры возможностей улучшенного ассистента. Siri 2.0 может находить конкретные фотографии людей по голосовому запросу или автоматически вставлять нужную информацию в письма. Ассистент также научился точно управлять приложениями с помощью голосовых команд, выполняя сложные действия, такие как добавление получателей в электронное письмо и редактирование контента.

Инженеры Apple продолжают разработку, но компания уже предупреждает: даже запланированный релиз в iOS 19 может не состояться, если проблемы не будут решены.

Более "стабильная" разработка Apple, iPhone 17, недавно обзавелась списком моделей. Компания планирует впервые выпустить некую Ultra-версию смартфона, в него войдут все фишки Pro-модели и уменьшенный Dynamic Island.

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