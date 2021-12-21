Миллион клеток человеческого мозга осилил 2D-игру.

Исследователи из биотехнологического стартапа Cortical Labs успешно научили клетки человеческого мозга в чашке Петри играть в 2D-симулятор настольного тенниса "Pong".

Об этом сообщает издание New Scientist.

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Главный научный сотрудник Cortical Labs и руководитель проекта Бретт Каган сказал: "Мы считаем, что справедливо называть их мозгами киборгов".

Кроме этого, мини-мозг научили играть в компьютерную игру "Pong" - 2D-симулятор настольного тенниса. Правда, в упрощенную ее версией.

Клетки мозга играли в одиночную игру. Мини-мозг получал сигнал о том, где находится мяч, а нейроны из клеток мозга отправляли обратно сигналы, чтобы переместить ракетку.

Вот как это происходило:

Авторы убеждают, что это - первый случай, когда мини-мозг был создан для выполнения целенаправленных задач.

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