Исследователи из биотехнологического стартапа Cortical Labs успешно научили клетки человеческого мозга в чашке Петри играть в 2D-симулятор настольного тенниса "Pong".
Об этом сообщает издание New Scientist.
Читайте такжеУкраинская школьница стала лучшим мозговедом мираКоманде удалось создать в чашке Петри мини-мозг, состоящий из 800 тысяч - 1 миллиона живых клеток человеческого мозга.
Главный научный сотрудник Cortical Labs и руководитель проекта Бретт Каган сказал: "Мы считаем, что справедливо называть их мозгами киборгов".
Кроме этого, мини-мозг научили играть в компьютерную игру "Pong" - 2D-симулятор настольного тенниса. Правда, в упрощенную ее версией.
Клетки мозга играли в одиночную игру. Мини-мозг получал сигнал о том, где находится мяч, а нейроны из клеток мозга отправляли обратно сигналы, чтобы переместить ракетку.
Вот как это происходило:
Авторы убеждают, что это - первый случай, когда мини-мозг был создан для выполнения целенаправленных задач.