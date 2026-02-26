Гороскоп на март-2026 по картам Таро: Львам - работа, Весам - переживания

Овнам советуют избавиться от ненужных привычек.

Составлен гороскоп на март 2026 года по картам Таро. Месяц обещает быть насыщенным и переменчивым, полным энергетических колебаний и новых возможностей. Главная карта Таро - "Луна". Она символизирует интуицию, внутреннее понимание и самопознание. В марте вас ждут трансформации в партнерских отношениях, раскрытие скрытых сторон жизни, переосмысление власти и контроля, возможности для карьерного роста, общения, технологических новшеств и духовного развития.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карта на март: "Паж Мечей". С днем рождения, Овен! Март приглашает вас отпустить устаревшие привычки и начать трансформацию себя. "Паж Мечей" приносит новые идеи и вопросы, делая месяц подходящим для сбора информации перед важными решениями. Вы будете переосмысливать партнерские связи, проявлять любопытство и, возможно, менять стиль или образ жизни благодаря влиянию Венеры. Марс в Рыбах поможет избавиться от ненужных привычек, а финансовое мышление станет более рациональным.

Телец

Карта на март: "Семерка Мечей". Телец, месяц требует осторожности и умения хранить свои секреты. До 20 марта, пока Меркурий ретрограден в Рыбах, стоит избегать лишних разговоров и доверять интуиции, особенно в социальных вопросах. Венера в Овне может спровоцировать конфликты, поэтому прислушивайтесь к внутреннему голосу. С 11 марта, когда Юпитер переходит в прямое движение, расширяется круг общения – заводите новые знакомства, не забывая устанавливать здоровые границы.

Близнецы

Карта на март: "Пятерка Мечей" (перевернутая). Март учит укреплять доверие к себе и концентрироваться на важном. После 20 марта, с завершением ретроградного Меркурия, ваши отношения станут более качественными, а финансовые вопросы – яснее. Юпитер в прямом движении с 11 числа помогает решать долговременные проблемы. В начале месяца слушайте и анализируйте сигналы от окружающих. Лунное затмение 3 марта акцентирует внимание на эмоциональном здоровье, особенно на старых травмах.

Рак

Карта на март: "Шестерка Пентаклей" (перевернутая). Март – активное время для Раков, с лунным затмением и новолунием в изменчивых знаках. Перевернутая "Шестерка Пентаклей" подсказывает искать баланс и уделять внимание собственным потребностям. Это месяц, когда вы действуете ради себя, а не из долга или ради выгоды. Юпитер в вашем знаке показывает, что вы готовы оставить за собой старые эмоциональные препятствия. До 20 марта – время размышлений, после – для действий.

Лев

Карта на март: "Восьмерка Пентаклей". Лев, с наступлением весны Солнце в Овне усиливает вашу энергию и дает возможности расширять горизонты. В марте внимание сосредоточено на освоении новых навыков и выстраивании последовательных привычек. "Восьмерка Пентаклей" напоминает, что регулярная работа приносит результат. Следите за финансами, сохраняйте мотивацию и будьте внимательны к деталям. Ваши усилия окупятся, даже если признание придет позже.

Дева

Карта на март: "Семерка Жезлов". Март приносит Девам перемены и улучшение отношений. "Семерка Жезлов" подчеркивает умение защищать свои позиции и действовать без оглядки на чужое мнение. Полнолуние и лунное затмение 3 марта проверят вашу стойкость, а новолуние в Рыбах помогает укрепить духовные связи. После 20 марта вы будете видеть людей иначе, мудрее и последовательнее, что сделает вас уверенным и решительным.

Весы

Карта на март: "Туз Пентаклей". Весы, март – время строить прочный фундамент для роста. "Туз Пентаклей" указывает на новые финансовые возможности, проекты и карьерные начинания. Венера влияет на эмоциональные переживания, поэтому важно действовать решительно и не позволять стрессу мешать. С 30 числа Венера в Тельце напомнит о ценности времени и ресурсов. Практичность и последовательность помогут найти оптимальные решения и укрепить позиции.

Скорпион

Карта на март: "Король Жезлов" (перевернутый). Скорпион, с Марсом в Рыбах следите за эмоциональными реакциями. Перевернутый "Король Жезлов" символизирует тенденцию к власти и контролю. В марте важно развивать лидерские качества, избегать чрезмерной конкуренции и заботиться о гармонии. Полнолуние 3 числа и новолуние 19 числа помогут сфокусироваться на радости процесса, а не только на результатах.

Стрелец

Карта на март: "Туз Мечей" (перевернутый). Стрелец, март усиливает важность ясного мышления и установления границ. Перевернутый "Туз Мечей" предупреждает о возможных трудностях в общении и необходимости контролировать инициативу. До 19 числа лучше тщательно проверять информацию, а после окончания ретроградного Меркурия вы станете более открытыми и выразительными. Лунное затмение 3 числа помогает завершить старые циклы и навести порядок в мыслях и целях.

Козерог

Карта на март: "Пятерка Жезлов". Козерог, март – время оценки, с кем строить отношения и куда направлять усилия. "Пятерка Жезлов" указывает на внезапные перемены, которые проверят ваши решения. В начале месяца напряжение может быть высоким, но после середины месяца вы получите ясность, узнаете, кто поддерживает вас, а кто истощает. Новолуние 19 числа помогает укрепить личные границы и улучшить дружеские связи.

Водолей

Карта на март: "Маг" (перевернутый). Водолей, перевернутый "Маг" сигнализирует о рассредоточенности и недостатке ресурсов для реализации целей. Март подталкивает к концентрации и планированию. Полнолуние, новолуние и затмение требуют гибкости мышления. Сосредоточьтесь на одной задаче, расставьте приоритеты и избегайте пустых обещаний. Прямое движение Юпитера в Раке учит использовать имеющиеся возможности и извлекать уроки из ошибок.

Рыбы

Карта на март: "Рыцарь Пентаклей". Рыбы, март вознаграждает за терпение и дисциплину. "Рыцарь Пентаклей" символизирует регулярную работу и последовательность, которые приводят к результату. Новолуние 19 числа поможет усвоить важные уроки, а полнолуние и лунное затмение покажут, что ценить и на что обратить внимание в партнерстве. С Марсом в вашем знаке с 2 марта вы почувствуете энергию и целеустремленность, а сезон Овна 20 числа направит внимание на финансовый рост и новые возможности.

