Reuters узнало, как США хотят использовать активы 'Лукойла' в мирных переговорах

По данным издания, вопрос санкций в отношении "Лукойла" и "Роснефти" обсуждался в ходе переговоров Украины, США и РФ.

США замедляют продажу международных активов компании "Лукойл", попавших под американские санкции, чтобы использовать их как козырь в переговорах о завершении российско-украинской войны, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Reuters, ссылаясь на проект документа, который есть в распоряжении журналистов, отмечает, что 26 февраля Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) продлит срок заключения соглашений с 28 февраля до 1 апреля.

По данным источников журналистов, вопрос санкций в отношении "Лукойла" и "Роснефти" обсуждался во время переговоров делегаций США, РФ и Украины в Женеве, Абу-Даби и Майами.

Видео дня

Как пояснил Reuters один из американских чиновников, министерство финансов США продлило срок, чтобы "содействовать текущим переговорам с "Лукойлом" и достичь соглашения, которое поддержит усилия президента Дональда Трампа лишить Россию доходов, необходимых для поддержания ее военной машины, и достичь мира". Он добавил, что любое соглашение о продаже активов компании требует, чтобы средства от продажи были размещены на заблокированном счете, подпадающем под юрисдикцию США.

Журналисты отмечают, что OFAC уже трижды продлевал срок, в течение которого потенциальные покупатели могли вести переговоры с "Лукойлом" по активам на сумму 22 млрд долларов. По данным источников, к продаже активов недавно были привлечены высокопоставленные чиновники Белого дома, Министерства финансов и Государственного департамента США.

Reuters дает понять, что продажа активов "Лукойла" может еще больше замедлиться. Журналисты напоминают, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил со ссылкой на данные украинских спецслужб, что российский посланник Кирилл Дмитриев предложил администрации Трампа экономическое соглашение на сумму 12 триллионов долларов. По данным источника, это "соглашение включает активы "Лукойла", что может еще больше осложнить продажу".

Санкции США против РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября 2025 года США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Из-за американских санкций российский нефтяной гигант вынужден выставить на продажу свои зарубежные активы. 29 января стало известно, что "Лукойл" договорился о продаже зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle. При этом сделку должно согласовать Управление по контролю за иностранными активами казначейства США.

Вас также могут заинтересовать новости: