Разработчик ChatGPT открыл доступ к своему ИИ-поисковику для всех пользователей

Это делает ИИ-поиск OpenAI прямым конкурентом Google и других поисковых систем.

Компания OpenAI открыла доступ к поисковым инструментам ChatGPT Search для всех пользователей – для его использования больше не нужно ни покупать подписку, ни входить в аккаунт, о чем разработчик сообщил в соцсетях.

ИИ-поиск был запущен в ноябре 2024 года. Изначально он был доступен только платным подписчикам ChatGPT, а в декабре доступ к поисковику получили и бесплатные пользователи.

Функция встроена в ChatGPT и работает на основе GPT-4o. Чтобы выполнить поиск в сети, необходимо лишь нажать на кнопку глобуса в окне для ввода запроса. Чат-бот ответит со ссылками на веб-источники, а в новом чате можно задать уточняющие вопросы.

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Теперь, когда вход в систему необязателен, это делает ИИ-поиск OpenAI прямым конкурентом Google и других популярных поисковиков. Однако, в отличие от них, ChatGPT самостоятельно определяет, когда нужно искать информацию в сети, а когда достаточно обратиться к собственной базе данных.

Ранее OpenAI объявила о запуске Deep Research – специального режима ChatGPT для "глубоких исследований", в ходе которого он описывает каждый свой шаг, а по итогу работы предоставляет не только текст, но и графики, иллюстрации и источники. Такой процесс может занимать полчаса.

Меж тем создатели ChatGPT разрабатывают ИИ-устройство, которое однажды заменит смартфон. В его создании участвует легендарный бывший дизайнер Apple Джони Айв.

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