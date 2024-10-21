Предположительно, первым устройством с этим процессором от Xiaomi станет Xiaomi 15S Pro.

Китайский технологический гигант Xiaomi успешно завершил разработку своего первого 3-нанометрового процессора. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на местные СМИ.

Это событие было названо историческим для Китая и потенциально означает, что другие китайские технокомпании, включая Huawei, могут воспользоваться этой разработкой для использования в своих девайсах, что даст им преимущество перед конкурентами.

Подробностей о характеристиках нового процессора пока нет, однако ранее появлялись слухи, что чип дебютирует в первом полугодии 2025 года, а его производительность будет на уровне Snapdragon 8 Gen 1. Производством системы-на-чипе должна заниматься TSMC.

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Ожидается, что первым устройством с этим процессором от Xiaomi станет Xiaomi 15S Pro. Его презентация как раз ожидается в начале 2025 года. При этом грядущая линейка Xiaomi, согласно инсайдам, получит Snapdragon 8 Gen 4. Китайский бренд сохраняет эксклюзивные права на первый запуск устройств со свежим Snapdragon на борту.

Несмотря на успех разработки, Xiaomi может столкнуться с потенциальными проблемами, отмечает Wccftech. Являясь китайской корпорацией, она рискует оказаться под угрозой санкций со стороны США, что может осложнить ее планы в области полупроводников. Например, таким компаниям, как Huawei, запрещено вести бизнес с TSMC или Samsung из-за торговых санкций США.

Как ранее сообщалось, Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. Купив аппарат производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную версию.

Меж тем Apple к 2026 году планирует совершить значительный скачок вперед, первой внедрив 2-нанометровый чип TSMC в свои смартфоны. Не исключено, что такие чипы получат уже iPhone 17 Pro, а в 2026 году это будет стандарт для всех моделей.

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