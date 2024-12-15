The Outer Worlds 2 и новый DOOM уже подтверждены для запуска на PlayStation 5. "Индиана" и Сталкер 2 тоже скоро доберутся до консоли конкурентов.

Журналист и редактор Windows Central Джез Корден написал в X (Twitter), что консольные эксклюзивы навсегда исчезли из планов игрового подразделения Microsoft.

Корден подчеркнул, что максимум, на что могут рассчитывать фанаты Xbox, это временная эксклюзивность. Microsoft уже начала выпуск своих игр на консолях прямых конкурентов и планирует продолжать эту практику.

На прошедшей выставке The Game Awards 2024 был представлен трейлер The Outer Worlds 2, которая официально заявлена не только для Xbox и ПК, но и на PlayStation 5. Разработкой игры занимается студия Obsidian, входящая в состав Microsoft.

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Также в 2025 году запланирована премьера Doom: The Dark Ages, и она тоже заявлена для консоли Sony, как и Indiana Jones: The Great Circle. Ее релиз на PS5 состоится в марте. Период эксклюзивности Stalker 2 на Xbox тоже будет довольно коротким.

В другом твите журналист отметил, что даже игры уровня новой Fable, которые, по идее, должны быть играми-системселерами платформы Xbox, тоже рано или поздно будут выходить на платформах конкурентов.

Несмотря на изменения стратегии, Microsoft, вероятно, продолжит выпускать консоли Xbox, пока сохраняется спрос. Но для дальнейшего роста компании, по мнению журналиста, придется искать новые направления. К слову, у Sony теперь тоже похожая стратегия. Она не выпускает свои игры на Xbox, но все эксклюзивы, которые появляются на PS5, рано или поздно выходят на ПК.

Последние слухи утверждают, что Microsoft выпустит новое поколение Xbox уже в 2026 году. Компания пытается повторить стратегию, которую она применяла с Xbox 360, выпустив игровую консоль на год раньше PlayStation 3. Это сделало Xbox 360 самой продаваемой консолью Microsoft за всю историю существования игрового подразделения.

Напомним, Xbox Series X/S вышли осенью 2020 году. Цифры показывают, что продажи консолей уже более чем вдвое отстают от PlayStation 5. СМИ публиковали материал, в котором говорится, что у Microsoft все плохо с Xbox, продажи падают, а перспективы Game Pass туманны.

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